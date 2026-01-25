Экстремал без веревок: мужчина поднялся на 101-этажный небоскреб

Экстремальное восхождение / © Pexels

Американец Алекс Хоннольд без страховки покорил 101-этажный небоскреб в Тайване.

Экстремальное восхождение транслировали на Netflix, передает dailymail.

Американский скалолаз совершил чрезвычайно опасное восхождение на 101-этажный небоскреб Taipei 101 без использования бечевок.

40-летний спортсмен Алекс Хоннольд преодолел здание высотой 1 667 футов (около 508 метров), которое раньше считалось самым высоким в мире. Он поднимался в своем фирменном стиле free solo, что означает без всякой страховки.

Алекс Хоннольд без страховки покорил небоскреб Taipei 101 в Тайване / © www.dailymail.co.uk

Когда Хоннольд добрался до вершины шпиля примерно через полтора часа после старта, толпа внизу взорвалась аплодисментами. В красной футболке он помахал руками зрителям, а потом даже сделал селфи на вершине.

На высоте спортсмена встретила поцеловавшая его жена Санни, после чего Хоннольд начал спускаться уже со страховкой. Позже, в облегчение зрителей Netflix, он согласился воспользоваться лифтом, чтобы вернуться на землю.

После восхождения альпинист признался, что больше всего его поразил вид с вершины.

Это невероятный вид и прекрасный день. Было очень ветрено, поэтому я постоянно думал: главное — не сорваться со шпиля. Но это просто фантастическое место, чтобы увидеть Тайбэй», — рассказал Хоннольд.

«На протяжении всего подъема он оставался спокойным, общался с ведущей трансляции и даже шутил, что в какой-то момент у него перестала играть музыка», — говорится в материале.

Что известно о скалолазе Хоннольда

Хоннольд известен в мире благодаря восхождению без веревок на скалу Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Во время подъема на Taipei 101 он использовал небольшие L-образные выступы в качестве опоры для ног и периодически одолевал декоративные элементы здания, подтягиваясь руками.

Самой сложной частью маршрута стали средние 64 этажа так называемых «бамбуковых модулей», формирующих узнаваемый вид небоскреба. Каждый сегмент состоит из восьми этажей с нависающими участками и балконами, где спортсмен совершал короткие остановки.

Восхождение сначала планировали провести на день раньше, но его перенесли из-за дождливой погоды. Трансляция имела 10-секундную задержку из соображений безопасности.

Хоннольд отметил, что поддержка тысяч зрителей только придавала ему мотивацию.

«Когда стартуешь, немного пугающе, потому что все на тебя смотрят. Но в то же время чувствуешь, что люди желают тебе удачи. Это делает событие почти праздничным», — сказал он.

Что известно о предыдущих рекордах скалолазов

Хотя раньше небоскреб уже покоряли другие альпинисты, Хоннольд стал первым, кто совершил это без страховки. В частности, в 2004 году француз Ален Робер поднялся на Taipei 101 с использованием снаряжения.

Сам Хоннольд раньше признавался, что долго готовился к вызову и не счел его чрезмерно сложным.

«Посмотрим, но думаю, это идеальный баланс достаточно сложно, чтобы было интересно, и одновременно осуществимо», — отмечал он.

Напомним, ранее французский скалолаз, известный как «человек-паук», залез на 160-метровый небоскреб без страховки. Ален Робер за полчаса покорил головной офис немецкой железной дороги — «Дойче бану» — во Франкфурте.