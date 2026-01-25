Екстремал без мотузок: чоловік піднявся на 101-поверховий хмарочос

Екстремальне сходження / © Pexels

Американець Алекс Хоннольд без страховки підкорив 101-поверховий хмарочос у Тайвані.

Екстремальне сходження транслювали на Netflix, передає dailymail.

Американський скелелаз здійснив надзвичайно небезпечне сходження на 101-поверховий хмарочос Taipei 101 без використання мотузок.

40-річний спортсмен Алекс Хоннольд подолав будівлю заввишки 1 667 футів (близько 508 метрів), яка раніше вважалася найвищою у світі. Він піднімався у своєму фірмовому стилі free solo, що означає, без будь-якої страховки.

Алекс Хоннольд без страховки підкорив хмарочос Taipei 101 у Тайвані / © www.dailymail.co.uk

Коли Хоннольд дістався вершини шпиля приблизно через півтори години після старту, натовп унизу вибухнув оплесками. У червоній футболці він помахав руками глядачам, а згодом навіть зробив селфі на вершині.

На висоті спортсмена зустріла дружина Санні, яка поцілувала його, після чого Хоннольд почав спускатися вже зі страховкою. Пізніше, на полегшення глядачів Netflix, він погодився скористатися ліфтом, щоб повернутися на землю.

Після сходження альпініст зізнався, що найбільше його вразив краєвид з вершини.

«Це неймовірний вид і прекрасний день. Було дуже вітряно, тож я постійно думав: головне — не зірватися зі шпиля. Але це просто фантастичне місце, щоб побачити Тайбей», — розповів Хоннольд.

«Протягом усього підйому він залишався спокійним, спілкувався з ведучою трансляції та навіть жартував, що в якийсь момент у нього перестала грати музика», — йдеться у матеріалі.

Що відомо про скелелаза Хоннольда

Хоннольд відомий у світі завдяки сходженню без мотузок на скелю Ель-Капітан у національному парку Йосеміті. Під час підйому на Taipei 101 він використовував невеликі L-подібні виступи як опору для ніг та періодично долав декоративні елементи будівлі, підтягуючись руками.

Найскладнішою частиною маршруту стали середні 64 поверхи так званих «бамбукових модулів», що формують впізнаваний вигляд хмарочоса. Кожен сегмент складається з восьми поверхів із нависаючими ділянками та балконами, де спортсмен робив короткі зупинки.

Сходження спочатку планували провести на день раніше, але його перенесли через дощову погоду. Трансляція мала 10-секундну затримку з міркувань безпеки.

Хоннольд зазначив, що підтримка тисяч глядачів лише додавала йому мотивації.

«Коли стартуєш, трохи лячно, бо всі на тебе дивляться. Але водночас відчуваєш, що люди бажають тобі успіху. Це робить подію майже святковою», — сказав він.

Що відомо про попередні рекорди скелелазів

Хоча раніше хмарочос уже підкорювали інші альпіністи, Хоннольд став першим, хто здійснив це без страховки. Зокрема, у 2004 році француз Ален Робер піднявся на Taipei 101 із використанням спорядження.

Сам Хоннольд раніше зізнавався, що довго готувався до виклику та не вважав його надмірно складним.

«Побачимо, але думаю, це ідеальний баланс — достатньо складно, щоб було цікаво, і водночас здійсненно», — зазначав він.

Нагадаємо, раніше французький скелелаз, відомий як «людина-павук», заліз на 160-метровий хмарочос без страховки. Ален Робер за пів години підкорив головний офіс німецької залізниці — «Дойче бану» — у Франкфурті.