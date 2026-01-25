Скільки коштує збиття ракет Х-22 та Х-32: експерт розповів про витрати України

Ворожий Ту з ракетами Х-32 / © Defence express

Під час масованої повітряної атаки в ніч на 24 січня Росія застосувала протикорабельні ракети Х-22/Х-32 не випадково. Ці типи озброєння використовують для завдань, де Кремль прагне максимальної ймовірності ураження визначених цілей. Одна зенітна ракета для комплексу Patriot коштує близько 2 млн доларів, тоді як вартість однієї Х-32 становить приблизно один млн.

Про це в коментарі «Телеграфу» розповів військовий експерт Олег Старіков.

За його словами, за наявною інформацією, завданням удару могло бути порушення енергетичних комунікацій між Києвом та Рівненською атомною електростанцією. Саме тому траєкторію польоту ракет обрали поблизу Чорнобильської АЕС.

«Росіяни, ймовірно, прорахували, що з погляду дальності та можливостей нашої протиповітряної оборони найкоротший і найзручніший маршрут проходить через район Чорнобиля», — зазначив експерт.

Старіков пояснює, що Х-22 і модернізована Х-32 відрізняються надвисокою швидкістю — понад 5 тис. км на годину, що значно ускладнює їх перехоплення. Більшість крилатих ракет рухаються повільніше, тож знищити їх простіше.

«Фактично протидіяти таким цілям здатні лише окремі західні комплекси ППО, зокрема Patriot та NASAMS», — наголосив він.

Експерт додав, що протиракети мають виконувати різкі маневри та миттєво коригувати траєкторію. Навіть мінімальна похибка в обчисленнях може призвести до промаху на десятки метрів, тому для гарантованого перехоплення часто застосовують одразу кілька зенітних ракет.

Скільки коштує збити ракети Х-22 та Х-32

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що тієї ночі було знищено 9 із 12 ракет Х-22/Х-32. За оцінкою Старікова, для досягнення такого результату Україні довелося використати значну кількість дефіцитних боєприпасів до Patriot.

За його підрахунками, одна зенітна ракета для комплексу Patriot коштує близько 2 млн доларів, тоді як вартість однієї Х-32 становить приблизно 1 мільйон. Водночас для збиття однієї такої цілі може знадобитися боєприпасів на суму до 6 мільйонів доларів.

Експерт вважає, що головна мета Москви — виснажити українську систему протиповітряної оборони, щоб зменшити її здатність ефективно прикривати як Київ, так і інші регіони країни.

Нагадаємо, Після масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в ніч проти 24 січня у Києві без електропостачання залишаються тисячі споживачів, а енергосистема працює в умовах суттєвого дефіциту потужності.

Внаслідок чергового масованого ворожого удару по Україні 24 січня під вогнем опинилися об’єкти енергетики, теплопостачання та інша цивільна інфраструктура на Київщині, Харківщині, Чернігівщині тощо.