Победительница "Холостяка-14" после разрыва с Цымбалюком раскрыла, свободно ли ее сердце: "Я очень осторожна"

Надин Головчук

Модель и победительница 14-го сезона романтического реалити "Холостяк" Надин Головчук откровенно рассказала о личной жизни после завершения проекта и призналась, находится ли сейчас в отношениях.

Надин призналась, что сейчас после разрыва с актером Тарасом Цимбалюком ее сердце свободно. В то же время модель отметила, что уже готова к новым отношениям и не закрывается от чувств. Однако главного — любви — на проекте она так и не нашла, поэтому не считает себя настоящей победительницей «Холостяка».

«Мне не хватает тепла. Да, ты должна сама себе давать поддержку, любовь, опору и так далее, но когда рядом есть человек…» — отметила Головчук на проекте "Цветочная ревизия".

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Также модель рассказала, что еще во время съемок предполагала, что Тарас Цимбалюк может не выбрать ее в финале. В то же время девушка призналась, что была очень осторожной из-за травматического опыта предыдущих отношений, которые завершились два года назад.

«Я очень осторожна. У меня отношения закончились два года назад. Я боялась, что мне снова будет больно, что эти отношения завершатся просто каким-то опытом. Я уже хочу семью, ребенка. Но я хочу семью с человеком, от которого захочу иметь ребенка. Это очень важно. Я не хочу делать больно ребенку», — поделилась Надин.

О романе Тараса Цымбалюка и Надин Головчук — почему пара разошлась после шоу «Холостяк»

После финала шоу «Холостяк» стало известно, что Тарас Цимбалюк и победительница сезона Надин Головчук не остались вместе. На пост-шоу актер признался, что во время последних встреч они пытались «искусственно что-то запустить», а Надин объяснила разрыв эмоциональным истощением и нехваткой ресурса для отношений.

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Впоследствии Цимбалюк заявил, что не почувствовал настоящей искры с участницами проекта и даже советовался о выборе победительницы с продюсерами. Он отметил, что после шоу они с Надин только переписывались, но впоследствии решили не тратить время друг друга. В свою очередь Головчук рассказала, что после финала около месяца общалась и встречалась с актером, но все сошло на нет.

