60-летняя Элизабет Херли в розовом купальнике похвасталась стройной фигурой

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram новую горячую фотографию с отдыха на Мальдивах.

На этот раз звезда позировала в бассейне на фоне пальм и океана. На ней был розовый купальник от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Херли в очередной раз похвасталась своей стройной фигурой.

У актрисы были распущенные волосы и массивные солнцезащитные очки в металлической оправе на лице. Она радостно улыбалась на камеру.

Напомним, ранее Элизабет Херли позировала обнаженной в ванне с пеной.