60-летняя Элизабет Херли в розовом купальнике похвасталась стройной фигурой
Британская актриса порадовала подписчиков новой пикантной фотографией.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram новую горячую фотографию с отдыха на Мальдивах.
На этот раз звезда позировала в бассейне на фоне пальм и океана. На ней был розовый купальник от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Херли в очередной раз похвасталась своей стройной фигурой.
У актрисы были распущенные волосы и массивные солнцезащитные очки в металлической оправе на лице. Она радостно улыбалась на камеру.
Напомним, ранее Элизабет Херли позировала обнаженной в ванне с пеной.