В платье-комбинации и с крокодиловой сумкой: красивая дочь Бекхэмов в Париже
14-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм очаровала красивым образом.
В объективы папарацци во время Недели высокой моды в Париже попала дочь Виктории и Дэвида Бекхэм — Харпер. Девушка приехала поддержать свою маму Викторию, которая получила от французского правительства звание Рыцаря Национального ордена искусств и литературы.
Девушка, как и ее звездная мама, продемонстрировала образ total black. На ней было шелковое платье-комбинация длины макси и на тонких бретельках, сверху которого она накинула шаль.
Харпер была обута в черные босоножки с золотой фурнитурой и дополнила лук черной лакированной небольшой сумочкой с крокодильим тиснением. У нее была красивая прическа с локонами и цепочка с черной подвеской на шее.
Напомним, Харпер Бекхэм во время Парижской недели моды в октябре появилась в нежно-розовом платье без бретелек.