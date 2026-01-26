В платье-комбинации и с крокодиловой сумкой: красивая дочь Бекхэмов в Париже

Гарпер Бекхэм / © Getty Images

В объективы папарацци во время Недели высокой моды в Париже попала дочь Виктории и Дэвида Бекхэм — Харпер. Девушка приехала поддержать свою маму Викторию, которая получила от французского правительства звание Рыцаря Национального ордена искусств и литературы.

Девушка, как и ее звездная мама, продемонстрировала образ total black. На ней было шелковое платье-комбинация длины макси и на тонких бретельках, сверху которого она накинула шаль.

Харпер Бекхэм / © Getty Images

Харпер была обута в черные босоножки с золотой фурнитурой и дополнила лук черной лакированной небольшой сумочкой с крокодильим тиснением. У нее была красивая прическа с локонами и цепочка с черной подвеской на шее.

Напомним, Харпер Бекхэм во время Парижской недели моды в октябре появилась в нежно-розовом платье без бретелек.