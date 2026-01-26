- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 319
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні-комбінації і з крокодилячою сумкою: красива донька Бекхемів у Парижі
14-річна донька Девіда і Вікторії Бекхемів зачарувала гарним образом.
До об’єктивів папараці під час Тижня високої моди у Парижі потрапила донька Вікторії і Девіда Бекхемів — Гарпер. Дівчина приїхала підтримати свою маму Вікторію, яка отримала від французького уряду звання Лицаря Національного ордена мистецтв і літератури.
Дівчина, як і її зіркова мама, продемонструвала образ total black. На ній була шовкова сукня-комбінація довжини максі і на тонких бретельках, зверху якої вона накинула шаль.
Гарпер була взута у чорні босоніжки із золотою фурнітурою і доповнила лук чорною лакованою невеликою сумочкою з крокодилячим тисненням. У неї була гарна зачіска з локонами і ланцюжок із чорною підвіскою на шиї.
Нагадаємо, Гарпер Бекхем під час Паризького тижня моди у жовтні з’явилася у ніжно-рожевій сукні без бретельок.