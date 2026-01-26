ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

У сукні-комбінації і з крокодилячою сумкою: красива донька Бекхемів у Парижі

14-річна донька Девіда і Вікторії Бекхемів зачарувала гарним образом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гарпер Бекхем

Гарпер Бекхем / © Getty Images

До об’єктивів папараці під час Тижня високої моди у Парижі потрапила донька Вікторії і Девіда Бекхемів — Гарпер. Дівчина приїхала підтримати свою маму Вікторію, яка отримала від французького уряду звання Лицаря Національного ордена мистецтв і літератури.

Дівчина, як і її зіркова мама, продемонструвала образ total black. На ній була шовкова сукня-комбінація довжини максі і на тонких бретельках, зверху якої вона накинула шаль.

Гарпер Бекхем / © Getty Images

Гарпер Бекхем / © Getty Images

Гарпер була взута у чорні босоніжки із золотою фурнітурою і доповнила лук чорною лакованою невеликою сумочкою з крокодилячим тисненням. У неї була гарна зачіска з локонами і ланцюжок із чорною підвіскою на шиї.

Нагадаємо, Гарпер Бекхем під час Паризького тижня моди у жовтні з’явилася у ніжно-рожевій сукні без бретельок.

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie