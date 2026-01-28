- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 781
- Время на прочтение
- 1 мин
Один город в Украине полностью останется без горячей воды: подробности
Чернигов временно останется без горячей воды.
В Чернигове с 30 января временно прекратят подачу горячей воды. Такое решение приняли из-за дефицита тепловой мощности в городе, который стал следствием атак на объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в КП «Теплокоммунэнерго».
«Такое решение принято в связи с дефицитом тепловой мощности в городе, возникшим в результате вражеских атак на объекты критической инфраструктуры, а также с учетом прогнозируемого существенного снижения температуры воздуха. В условиях ресурсов недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячим водоснабжением», — пояснили в предприятии.
Также добавили, что все мощности перенаправят исключительно на поддержание работы систем отопления, чтобы сохранить тепло в жилых домах во время похолодания. В настоящее время технические службы КП «Теплокоммунэнерго» вместе с энергетиками работают в усиленном режиме для устранения последствий повреждений и стабилизации ситуации.
Администрация предприятия призывает горожан с пониманием отнестись к ситуации и обещает проинформировать о возобновлении полноценного предоставления услуг дополнительно, как только появится техническая возможность.
Напомним, также в Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов введены временные ограничения на подачу горячей воды в части жилых домов для приоритетного возобновления теплоснабжения.