Один город в Украине полностью останется без горячей воды: подробности

В Чернигове с 30 января временно прекратят подачу горячей воды. Такое решение приняли из-за дефицита тепловой мощности в городе, который стал следствием атак на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в КП «Теплокоммунэнерго».

«Такое решение принято в связи с дефицитом тепловой мощности в городе, возникшим в результате вражеских атак на объекты критической инфраструктуры, а также с учетом прогнозируемого существенного снижения температуры воздуха. В условиях ресурсов недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячим водоснабжением», — пояснили в предприятии.

Также добавили, что все мощности перенаправят исключительно на поддержание работы систем отопления, чтобы сохранить тепло в жилых домах во время похолодания. В настоящее время технические службы КП «Теплокоммунэнерго» вместе с энергетиками работают в усиленном режиме для устранения последствий повреждений и стабилизации ситуации.

Администрация предприятия призывает горожан с пониманием отнестись к ситуации и обещает проинформировать о возобновлении полноценного предоставления услуг дополнительно, как только появится техническая возможность.

Напомним, также в Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов введены временные ограничения на подачу горячей воды в части жилых домов для приоритетного возобновления теплоснабжения.