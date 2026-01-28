- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1055
- Час на прочитання
- 1 хв
Одне місто в Україні повністю залишиться без гарячої води: подробиці
Чернігів тимчасово залишиться без гарячої води.
У Чернігові з 30 січня тимчасово припинять подачу гарячої води. Таке рішення ухвалили через дефіцит теплової потужності в місті, що став наслідком атак на об’єкти критичної інфраструктури. Також уточнили, коли планується відновлення постачання гарячої води.
Про це повідомили у КП «Теплокомуненерго».
«Таке рішення ухвалено у зв’язку з дефіцитом теплової потужності в місті, що виник внаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури, а також з урахуванням прогнозованого суттєвого зниження температури повітря. За наявних умов ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячим водопостачанням», — пояснили у підприємстві.
Також додали, всі потужності перенаправлять виключно на підтримання роботи систем опалення, щоб зберегти тепло в житлових будинках під час похолодання. Наразі технічні служби КП «Теплокомуненерго» разом із енергетиками працюють у посиленому режимі для усунення наслідків пошкоджень та стабілізації ситуації.
«Відновлення послуги планується орієнтовно за один тиждень», — уточнили у підприємстві.
Адміністрація підприємства закликає містян із розумінням поставитися до ситуації та обіцяє поінформувати про відновлення повноцінного надання послуг додатково, щойно з’явиться технічна можливість.
Нагадаємо, також у Києві через складну ситуацію в енергосистемі після масованих обстрілів запроваджено тимчасові обмеження на подачу гарячої води в частині житлових будинків для пріоритетного відновлення теплопостачання.