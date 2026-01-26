Как соленые огурцы реально влияют на ваш вес: объясняем простыми словами

Помогают соленые огурцы похудеть / © pexels.com

Помогают ли соленые огурцы похудеть, рассказали в издании Verywell Health.

Контроль аппетита и чувство сытости

Яркий кисло-соленый вкус соленых огурцов стимулирует вкусовые рецепторы и помогает сдерживать желание перекусить чем-нибудь калорийным. К тому же они на 90% состоят из воды, что поддерживает гидратацию и создает ощущение насыщения.

Минимум калорий и сахара

Средний соленый огурец (≈65 г) содержит всего 5–10 ккал и почти не содержит сахара — серьезный плюс по сравнению со многими обработанными перекусами. Но будьте осторожны: сладкие маринованные огурцы часто содержат добавленный сахар.

Состав и польза

Соленые огурцы — это овощи, ферментированные или маринованные в соли или уксусе. Ферментированные варианты особенно ценны, потому что содержат пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие здоровье кишечника.

Как выбрать лучший вариант

Диетологи советуют:

выбирать огурцы с пониженным содержанием натрия;

отдавать предпочтение ферментированным огурцам в рассоле, а не маринованным в уксусе;

избегать продуктов с добавленным сахаром.

Дополнительные преимущества для здоровья

Соленые огурцы богаты антиоксидантами, витамином А (бета-каротин) и витамином K, важным для здоровья костей и нормального свертывания крови. Пробиотики в ферментированных огурцах могут оказывать положительное воздействие на пищеварение и укреплять иммунитет.

Почему один продукт не гарантирует похудение

Потеря веса возможна только при дефиците калорий, когда организм тратит больше энергии, чем получает. На этот процесс оказывают влияние общий рацион, баланс белков, жиров и углеводов, уровень физической активности и индивидуальные особенности метаболизма.