Китай поддерживает Россию в экономике и ВПК: украинская разведка раскрыла сумму инвестиций

Сотрудничество Китая и РФ / © Associated Press

Более 60 совместных проектов общей стоимостью более 100 млрд долларов реализуются Китаем и РФ. Они включают экономику, ВПК и инновации.

Об этом в интервью Укринформу сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

По его словам, Пекин фактически стал главным торговым партнером Москвы как в экономической, так и в военной плоскости.

Как Китай помогает России воевать в Украине

Луговский отметил, что совместные инициативы охватывают широкий спектр отраслей — от добычи полезных ископаемых и развития транспортных коридоров до машиностроения, инновационных разработок и предприятий военно-промышленного комплекса.

РФ обходит санкции

Отдельно он подчеркнул, что Китай помогает России обходить санкционные ограничения, в частности, путем введения альтернативных механизмов международных расчетов вместо SWIFT. Для этого используются криптовалюты, клиринговые платформы, а также взаимное подключение банковских учреждений к российской системе СПФС и китайской CIPS.

По оценкам украинской разведки именно благодаря китайской поддержке российский ВПК способен наращивать производство артиллерийских боеприпасов, мин, крылатых и баллистических ракет, а также ракет для систем противовоздушной обороны.

Компоненты китайского происхождения в вооружении РФ — где больше всего

Россия активно встраивает электронные компоненты китайского происхождения в свои образцы вооружения — в частности в ракеты Х-101, 3М-14 «Калибр», дроны-камикадзе типа «Герань», а также в бортовые системы истребителей Су-57 и ударных вертолетов Ка-52.

Луговский уточнил, что только в течение 2025 года Россия закупила для нужд оборонной промышленности около 40 тысяч наименований электронной компонентной базы, произведенной более чем 80 компаниями, зарегистрированными в Китае. Речь идет, в частности, о микросхемах, конденсаторах и генераторах, необходимых для серийного производства в сфере ракетостроения, авиации и радиоэлектроники.

Высокотехнологичное оборудование КНР для обстрела гражданских объектов

Также Китай остается ключевым поставщиком для России высокотехнологичного оборудования, прежде всего станков с числовым программным управлением. В 2025 году доля импорта таких станков из КНР составила около 35%.

По данным СВРУ, Пекин обеспечивает Москву спутниковыми снимками высокого и сверхвысокого разрешения гражданских объектов в Украине, по которым потом совершаются ракетные и дроновые удары.

В то же время в МИД Китая ранее заявляли, что не владеют информацией о предоставлении России спутниковых разведданных для ударов по Украине и отмечают «нейтральную позицию» Пекина по поводу войны.

Отметим, что Пекин до сих пор называет войну в Украине «кризисом» и говорит о мире.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у КНР нет реального желания присоединиться к мирному урегулированию войны. По его словам, Китай выбирает торговлю с РФ вместо мирного трека.