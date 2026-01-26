- Дата публикации
Китай поддерживает Россию в экономике и ВПК: украинская разведка раскрыла сумму инвестиций
По данным украинской разведки, Китай поставляет в РФ технологии и оборудование, в частности, для производства ракет, дронов и авиасистем.
Более 60 совместных проектов общей стоимостью более 100 млрд долларов реализуются Китаем и РФ. Они включают экономику, ВПК и инновации.
Об этом в интервью Укринформу сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.
По его словам, Пекин фактически стал главным торговым партнером Москвы как в экономической, так и в военной плоскости.
Как Китай помогает России воевать в Украине
Луговский отметил, что совместные инициативы охватывают широкий спектр отраслей — от добычи полезных ископаемых и развития транспортных коридоров до машиностроения, инновационных разработок и предприятий военно-промышленного комплекса.
РФ обходит санкции
Отдельно он подчеркнул, что Китай помогает России обходить санкционные ограничения, в частности, путем введения альтернативных механизмов международных расчетов вместо SWIFT. Для этого используются криптовалюты, клиринговые платформы, а также взаимное подключение банковских учреждений к российской системе СПФС и китайской CIPS.
По оценкам украинской разведки именно благодаря китайской поддержке российский ВПК способен наращивать производство артиллерийских боеприпасов, мин, крылатых и баллистических ракет, а также ракет для систем противовоздушной обороны.
Компоненты китайского происхождения в вооружении РФ — где больше всего
Россия активно встраивает электронные компоненты китайского происхождения в свои образцы вооружения — в частности в ракеты Х-101, 3М-14 «Калибр», дроны-камикадзе типа «Герань», а также в бортовые системы истребителей Су-57 и ударных вертолетов Ка-52.
Луговский уточнил, что только в течение 2025 года Россия закупила для нужд оборонной промышленности около 40 тысяч наименований электронной компонентной базы, произведенной более чем 80 компаниями, зарегистрированными в Китае. Речь идет, в частности, о микросхемах, конденсаторах и генераторах, необходимых для серийного производства в сфере ракетостроения, авиации и радиоэлектроники.
Высокотехнологичное оборудование КНР для обстрела гражданских объектов
Также Китай остается ключевым поставщиком для России высокотехнологичного оборудования, прежде всего станков с числовым программным управлением. В 2025 году доля импорта таких станков из КНР составила около 35%.
По данным СВРУ, Пекин обеспечивает Москву спутниковыми снимками высокого и сверхвысокого разрешения гражданских объектов в Украине, по которым потом совершаются ракетные и дроновые удары.
В то же время в МИД Китая ранее заявляли, что не владеют информацией о предоставлении России спутниковых разведданных для ударов по Украине и отмечают «нейтральную позицию» Пекина по поводу войны.
Отметим, что Пекин до сих пор называет войну в Украине «кризисом» и говорит о мире.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у КНР нет реального желания присоединиться к мирному урегулированию войны. По его словам, Китай выбирает торговлю с РФ вместо мирного трека.