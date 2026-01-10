Ни за что не угадаете: когда полезнее всего выходить на прогулку зимой по мнению врачей

Когда лучше выходить на прогулку зимой / © pexels.com

Кажется, что легче остаться дома. Однако даже короткая прогулка способна значительно улучшить ваше самочувствие, а научные исследования доказывают: эффект от прогулки зависит от времени суток.

Хотя у всех нас разное расписание, эксперты говорят: чтобы получить максимум пользы, лучше выходить на прогулку утром.

Исследование 2023 года, опубликованное в Journal of Physiology, показало: у гулявших по утрам значительно лучше нормализовался уровень сахара в крови и артериальное давление по сравнению с выходящими днем. А ученые из Journal of Health Psychology в 2024 году доказали: утренний свет помогает улучшить качество сна.

Еще один приятный бонус: после зимней прогулки на улице продолжительностью хотя бы 20 минут люди ощущают больший приток энергии, чем после занятия на беговой дорожке в спортзале.

Даже если вы хотите похудеть, утренняя прогулка перед завтраком может стать вашим секретным помощником. «Физические нагрузки натощак, когда запасы гликогена исчерпаны, помогают сжигать больше жира», — объясняет бариатрический хирург Майкл Руссо.

Польза для психического здоровья

Утренняя прогулка на свежем воздухе заряжается энергией на весь день. Она улучшает производительность, повышает концентрацию и может иметь легкий медитативный эффект.

Не обязательно сразу выпрыгивать из кровати: прогулка может стать отличным паузой от работы или других дел. Лишь несколько минут на улице помогут ощутить ясность ума и дополнительную энергию, которую не даст даже чашечка кофе. А еще это возможность насладиться спокойствием, пока город только просыпается, в отличие от суеты после обеда.