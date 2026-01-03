Секреты ухода за волосами после 45: вот как вернуть ему блеск и густоту

Уход за волосами в зрелом возрасте / © pexels.com

Возраст 45+ часто приносит изменения из-за гормональных колебаний, замедления обмена веществ, снижения питания фолликул и изменения активности сальных желез. Волосы могут стать тонкими, сухими, ломкими, менее эластичными и чаще выпадать. Но правильный уход способен значительно улучшить его здоровье и вид.

Начните с кожи головы

Здоровые волосы всегда начинаются со здоровой кожи головы. С возрастом кровообращение замедляется, а фолликулы получают меньше питательных веществ.

Мягкая очистка: выбирайте деликатные шампуни для зрелых волос или чувствительной кожи головы. Для ежедневного мытья подходят средства с витаминами, питающими волосы.

Глубокая очистка: 1–2 раза в неделю делайте маски-пилинги. Они удаляют отмершие клетки, избыток кожного сала, стимулируют кровообращение и улучшают доступ кислорода и питательных веществ к фолликулам.

Стимуляция роста: используйте сыворотки, лосьоны или тоники с пептидами, растительными клетками и витаминами. Это продолжает фазу роста волос, укрепляет корни и придает объем.

Увлажнение и питание

Зрелые волосы нуждаются в особом питании.

Кондиционеры и бальзамы: применяйте после каждого мытья. Выбирайте средства с кератином, коллагеном, витаминами, минералами и экстрактами растений — они восстанавливают структуру и уменьшают ломкость.

Витаминные маски: 1–2 раза в неделю для укрепления корней и защиты от внешних воздействий.

Минимизируйте агрессивное воздействие

Механические и термические повреждения для тонких волос особенно опасны.

Защита от тепла: всегда используйте термозащиту перед феном, плойкой или утюгом, уменьшите частоту горячего стайлинга.

Правильное расчесывание: расчески с натуральной щетиной или мягкие силиконовые щетки, начиная с кончиков. Не расчесывайте мокрые волосы или используйте специальную расческу.

Массаж кожи головы: во время мытья или перед сном стимулирует кровообращение и укрепляет корни.

Уход изнутри

Никакие внешние средства не помогут без поддержки организма.

Рацион: белки (для структуры волос), полезные жиры (Омега-3 в рыбе, орехах, семенах), витамины группы B, железо, цинк (яйца, бобовые, зеленые овощи).

При необходимости , после консультации с врачом, принимайте витамины и минералы.

Важно: волосяные фолликулы получают питательные вещества не полностью, поэтому эффективная стратегия — сочетать внутренний прием витаминов с внешним нанесением витаминных сывороток и лосьонов.