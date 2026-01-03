Секрети догляду за волоссям після 45: ось як повернути йому блиск і густоту

Догляд за волоссям у зрілому віці / © pexels.com

Вік 45+ часто приносить зміни через гормональні коливання, уповільнення обміну речовин, зниження живлення фолікул та зміну активності сальних залоз. Волосся може стати тонким, сухим, ламким, менш еластичним і частіше випадати. Але правильний догляд здатен значно покращити його здоров’я та вигляд.

Почніть із шкіри голови

Здорове волосся завжди починається зі здорової шкіри голови. З віком кровообіг сповільнюється, а фолікули отримують менше поживних речовин.

М’яке очищення: обирайте делікатні шампуні для зрілого волосся або чутливої шкіри голови. Для щоденного миття підходять засоби з вітамінами, які живлять волосся.

Глибоке очищення: 1–2 рази на тиждень робіть маски‑пілінги. Вони видаляють відмерлі клітини, надлишок шкірного сала, стимулюють кровообіг та покращують доступ кисню і поживних речовин до фолікулів.

Стимуляція росту: використовуйте сироватки, лосьйони чи тоніки з пептидами, рослинними стовбуровими клітинами та вітамінами. Це продовжує фазу росту волосся, зміцнює корені та додає об’єм.

Зволоження та живлення

Зріле волосся потребує особливого живлення.

Кондиціонери та бальзами: застосовуйте після кожного миття. Обирайте засоби з кератином, колагеном, вітамінами, мінералами та екстрактами рослин — вони відновлюють структуру і зменшують ламкість.

Вітамінні маски: 1–2 рази на тиждень для зміцнення коренів і захисту від зовнішніх впливів.

Мінімізуйте агресивний вплив

Механічні та термічні пошкодження для тонкого волосся особливо небезпечні.

Захист від тепла: завжди використовуйте термозахист перед феном, плойкою або праскою, зменшіть частоту гарячого стайлінгу.

Правильне розчісування: гребінці з натуральною щетиною або м’які силіконові щітки, починаючи з кінчиків. Не розчісуйте мокре волосся або використовуйте спеціальний гребінець.

Масаж шкіри голови: під час миття або перед сном стимулює кровообіг і зміцнює корені.

Догляд зсередини

Жодні зовнішні засоби не допоможуть без підтримки організму.

Раціон: білки (для структури волосся), корисні жири (Омега‑3 у рибі, горіхах, насінні), вітаміни групи B, залізо, цинк (яйця, бобові, зелені овочі).

Добавки: за необхідності, після консультації з лікарем, приймайте вітаміни та мінерали.

Важливо: волосяні фолікули отримують поживні речовини не повністю, тому ефективна стратегія — поєднувати внутрішній прийом вітамінів із зовнішнім нанесенням вітамінних сироваток та лосьйонів.