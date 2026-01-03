ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
2 хв

Секрети догляду за волоссям після 45: ось як повернути йому блиск і густоту

Після 45 років волосся не змінюється раптово. Просто воно припиняє “прощати” колишні помилки: те, що працювало у 25–35 років, більше не дає результату. І це абсолютно нормально.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Догляд за волоссям у зрілому віці

Догляд за волоссям у зрілому віці / © pexels.com

Вік 45+ часто приносить зміни через гормональні коливання, уповільнення обміну речовин, зниження живлення фолікул та зміну активності сальних залоз. Волосся може стати тонким, сухим, ламким, менш еластичним і частіше випадати. Але правильний догляд здатен значно покращити його здоров’я та вигляд.

Почніть із шкіри голови

Здорове волосся завжди починається зі здорової шкіри голови. З віком кровообіг сповільнюється, а фолікули отримують менше поживних речовин.

М’яке очищення: обирайте делікатні шампуні для зрілого волосся або чутливої шкіри голови. Для щоденного миття підходять засоби з вітамінами, які живлять волосся.

Глибоке очищення: 1–2 рази на тиждень робіть маски‑пілінги. Вони видаляють відмерлі клітини, надлишок шкірного сала, стимулюють кровообіг та покращують доступ кисню і поживних речовин до фолікулів.

Стимуляція росту: використовуйте сироватки, лосьйони чи тоніки з пептидами, рослинними стовбуровими клітинами та вітамінами. Це продовжує фазу росту волосся, зміцнює корені та додає об’єм.

Зволоження та живлення

Зріле волосся потребує особливого живлення.

Кондиціонери та бальзами: застосовуйте після кожного миття. Обирайте засоби з кератином, колагеном, вітамінами, мінералами та екстрактами рослин — вони відновлюють структуру і зменшують ламкість.

Вітамінні маски: 1–2 рази на тиждень для зміцнення коренів і захисту від зовнішніх впливів.

Мінімізуйте агресивний вплив

Механічні та термічні пошкодження для тонкого волосся особливо небезпечні.

Захист від тепла: завжди використовуйте термозахист перед феном, плойкою або праскою, зменшіть частоту гарячого стайлінгу.

Правильне розчісування: гребінці з натуральною щетиною або м’які силіконові щітки, починаючи з кінчиків. Не розчісуйте мокре волосся або використовуйте спеціальний гребінець.

Масаж шкіри голови: під час миття або перед сном стимулює кровообіг і зміцнює корені.

Догляд зсередини

Жодні зовнішні засоби не допоможуть без підтримки організму.

Раціон: білки (для структури волосся), корисні жири (Омега‑3 у рибі, горіхах, насінні), вітаміни групи B, залізо, цинк (яйця, бобові, зелені овочі).

Добавки: за необхідності, після консультації з лікарем, приймайте вітаміни та мінерали.

Важливо: волосяні фолікули отримують поживні речовини не повністю, тому ефективна стратегія — поєднувати внутрішній прийом вітамінів із зовнішнім нанесенням вітамінних сироваток та лосьйонів.

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie