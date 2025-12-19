Небезпечна звичка: що відбувається, коли ви залишаєте ключ у дверях на ніч

Що буде, якщо залишати ключ у дверях на ніч / © unsplash.com

Реклама

Але фахівці попереджають: така звичка більше шкодить, ніж захищає ваш дім і домочадців.

Основні ризики залишення ключа в замку

Ілюзія безпеки: ключ у замку не зупинить зловмисників. Сучасні способи відмикання, як-от свердління чи спеціальні інструменти, легко обходять такий захист. Блокування доступу ззовні: якщо вийти ненадовго, наприклад, викинути сміття, ви ризикуєте опинитися заблокованими, бо зовнішній ключ припиняє працювати. Небезпека в екстрених ситуаціях: ключ у замку може ускладнити роботу рятувальників і пожежників, сповільнивши доступ до приміщення під час надзвичайної ситуації.

Фахівці радять — завжди витягайте ключ із замка після закриття дверей і тримайте його неподалік — у зручному й непомітному місці.