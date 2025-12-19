- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 599
- Час на прочитання
- 1 хв
Небезпечна звичка: що відбувається, коли ви залишаєте ключ у дверях на ніч
Багато хто звик перед сном залишати ключ у замку дверей квартири. Здається, що це зручно й безпечно.
Але фахівці попереджають: така звичка більше шкодить, ніж захищає ваш дім і домочадців.
Основні ризики залишення ключа в замку
Ілюзія безпеки: ключ у замку не зупинить зловмисників. Сучасні способи відмикання, як-от свердління чи спеціальні інструменти, легко обходять такий захист.
Блокування доступу ззовні: якщо вийти ненадовго, наприклад, викинути сміття, ви ризикуєте опинитися заблокованими, бо зовнішній ключ припиняє працювати.
Небезпека в екстрених ситуаціях: ключ у замку може ускладнити роботу рятувальників і пожежників, сповільнивши доступ до приміщення під час надзвичайної ситуації.
Фахівці радять — завжди витягайте ключ із замка після закриття дверей і тримайте його неподалік — у зручному й непомітному місці.