ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
1 хв

Небезпечна звичка: що відбувається, коли ви залишаєте ключ у дверях на ніч

Багато хто звик перед сном залишати ключ у замку дверей квартири. Здається, що це зручно й безпечно.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що буде, якщо залишати ключ у дверях на ніч

Що буде, якщо залишати ключ у дверях на ніч / © unsplash.com

Але фахівці попереджають: така звичка більше шкодить, ніж захищає ваш дім і домочадців.

Основні ризики залишення ключа в замку

  1. Ілюзія безпеки: ключ у замку не зупинить зловмисників. Сучасні способи відмикання, як-от свердління чи спеціальні інструменти, легко обходять такий захист.

  2. Блокування доступу ззовні: якщо вийти ненадовго, наприклад, викинути сміття, ви ризикуєте опинитися заблокованими, бо зовнішній ключ припиняє працювати.

  3. Небезпека в екстрених ситуаціях: ключ у замку може ускладнити роботу рятувальників і пожежників, сповільнивши доступ до приміщення під час надзвичайної ситуації.

Фахівці радять — завжди витягайте ключ із замка після закриття дверей і тримайте його неподалік — у зручному й непомітному місці.

Дата публікації
Кількість переглядів
599
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie