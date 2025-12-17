- Дата публікації
Що трапиться, якщо пити вчорашню кип’ячену воду: розкривають експерти
Багато хто звик залишати на ніч склянку кип’яченої води біля ліжка, щоб допити її вранці. Але чи дійсно безпечно пити воду, яка стояла відкритою кілька годин?
Як пояснює доктор Нгуєн Дуй Тхінь, колишній викладач Інституту біотехнологій та харчових технологій, у деяких країнах прийнято кип’ятити воду, охолоджувати її й використовувати протягом кількох днів. Проте фахівці попереджають: така практика може бути ризикованою, особливо якщо до старої води доливають свіжу.
Чому вода, що постояла, — не найкращий вибір
Кип’ятіння ефективно знищує мікроорганізми та паразитів і не створює шкідливих чи канцерогенних речовин. Проблема виникає вже після зберігання.
Під час кип’ятіння загиблі мікроорганізми розпадаються на органічні речовини. З часом вони можуть стати «живильним середовищем» для нових бактерій, що потрапляють у воду з повітря та навколишніх поверхонь. Відкритий посуд підвищує ризик повторного забруднення, особливо якщо вода стоїть ніч.
А що з фільтрованою водою
Фільтр не вирішує проблему зберігання. Якщо склянка фільтрованої води залишилася відкритою на ніч, експерти теж не радять її пити. Важливе й інше правило: фільтри слід своєчасно міняти, інакше якість води погіршується ще швидше.
Дехто помічає, що «вчорашня» вода змінює смак. Це відбувається через поглинання вуглекислого газу з повітря. Саме по собі це не небезпечно, але сигналізує: вода тривалий час контактувала з навколишнім середовищем.
Як правильно зберігати кип’ячену воду
Фахівці радять:
пити охолоджену кип’ячену воду протягом одного дня;
не залишати воду відкритою на ніч;
не доливати свіжу воду в стару;
зберігати воду в чистій, стерилізованій скляній тарі;
тримати посуд щільно закритим у чистому місці.
За словами доктора Тхіня, найнадійніший варіант — кип’ятити саме стільки води, скільки плануєте випити за день, і не залишати її на потім.