Що трапиться, якщо пити вчорашню кип’ячену воду: розкривають експерти

Чи можна пити вчорашню кип'ячену воду

Як пояснює доктор Нгуєн Дуй Тхінь, колишній викладач Інституту біотехнологій та харчових технологій, у деяких країнах прийнято кип’ятити воду, охолоджувати її й використовувати протягом кількох днів. Проте фахівці попереджають: така практика може бути ризикованою, особливо якщо до старої води доливають свіжу.

Чому вода, що постояла, — не найкращий вибір

Кип’ятіння ефективно знищує мікроорганізми та паразитів і не створює шкідливих чи канцерогенних речовин. Проблема виникає вже після зберігання.

Під час кип’ятіння загиблі мікроорганізми розпадаються на органічні речовини. З часом вони можуть стати «живильним середовищем» для нових бактерій, що потрапляють у воду з повітря та навколишніх поверхонь. Відкритий посуд підвищує ризик повторного забруднення, особливо якщо вода стоїть ніч.

А що з фільтрованою водою

Фільтр не вирішує проблему зберігання. Якщо склянка фільтрованої води залишилася відкритою на ніч, експерти теж не радять її пити. Важливе й інше правило: фільтри слід своєчасно міняти, інакше якість води погіршується ще швидше.

Дехто помічає, що «вчорашня» вода змінює смак. Це відбувається через поглинання вуглекислого газу з повітря. Саме по собі це не небезпечно, але сигналізує: вода тривалий час контактувала з навколишнім середовищем.

Як правильно зберігати кип’ячену воду

Фахівці радять:

пити охолоджену кип’ячену воду протягом одного дня;

не залишати воду відкритою на ніч;

не доливати свіжу воду в стару;

зберігати воду в чистій, стерилізованій скляній тарі;

тримати посуд щільно закритим у чистому місці.

За словами доктора Тхіня, найнадійніший варіант — кип’ятити саме стільки води, скільки плануєте випити за день, і не залишати її на потім.