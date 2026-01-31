- Дата публікації
День ангела 31 січня: кого та як вітати з іменинами
31 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 31 січня
31 січня 2026 року привітайте з іменинами Віктора, Івана, Іллю, Микиту.
Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає надмірно впертим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.
Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «мій Бог Яхве». В дитинстві відвертий, щирий. В дорослому віці стає зухвалим.
Микита — давньогрецьке походження, означає «переможець». В дитинстві егоїстичний, впертий. В дорослому віці стає чесним.
День ангела 31 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди йде поруч, оберігає від усякого лиха, підказує правильні рішення й наповнює серце спокоєм, вірою та світлою надією.
***
У День твого ангела бажаю, щоб кожен новий день починався з добрих думок і закінчувався вдячністю. Нехай ангел-охоронець вкриває тебе своїми крилами та веде шляхом добробуту й радості.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для тепла, любові й світлих див, а небесний заступник допомагає долати труднощі та зберігати внутрішню гармонію.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель щодня нашіптував правильні слова, дарував силу духу, охороняв від тривог і допомагав здійснювати найзаповітніші мрії.
***
Вітаю з Днем ангела й бажаю Божого благословення! Нехай ангел-охоронець завжди підтримує у важливі миті, наповнює життя світлом, добром і щирою радістю.