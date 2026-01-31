Российский спутник-шпион разлетелся на мелкие обломки: что произошло (видео)

Спутник на орбите Земли. Иллюстративное изображение / © pexels.com

Российский разведывательный спутник «Луч» (Олимп-1, NORAD 40258) разлетелся на тысячи мелких обломков, вероятно, после столкновения с космическим мусором. С 2014 года этот аппарат использовался для радиотехнической разведки и перехвата сигналов американских и европейских спутников связи.

Как сообщает сайт ixbt.com со ссылкой на данные наземных наблюдений, спутник разрушился на так называемой «орбите захоронения», расположенной выше геостационарной.

На орбиту, которую называют «кладбищем» спутников, этот российский космический аппарат был переведен в октябре 2025 года после окончания его эксплуатации.

Компания s2A systems, специализирующаяся на отслеживании космической обстановки, зафиксировала признаки разрушения спутника 30 января. После разрушения вокруг спутника были обнаружены фрагменты космического мусора.

«Разрушение могло быть вызвано столкновением с обломками, поскольку внутренние источники энергии, включая топливо и батареи, должны были быть безопасно выведены при завершении работы аппарата. Нельзя полностью исключить возможность ненадлежащей пассивации спутника, однако попадание в него внешнего мусора является более вероятным», — отметил астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Сейчас Россия имеет на орбите второй шпионский спутник с тем же названием, запущенный в 2023 году, что свидетельствует об интересе страны-агрессора к таким космическим операциям.

Напомним, 30 января ожидалось неконтролируемое возвращение второй ступени китайской ракеты-носителя ZQ 3 R/B в атмосферу Земли. Из-за больших размеров объекта было объявлено об угрозе для воздушного движения в нескольких европейских странах.