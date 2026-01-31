- Дата публикации
Миша Кацурин показал, как сводил Надю Дорофееву на романтическое свидание
Парочка провела вечер только вдвоем.
Ресторатор и музыкант Миша Кацурин показал, как сводил певицу Надю Дорофееву на романтическое свидание.
У супругов довольно насыщенный рабочий график. Миша Кацурин занимается предпринимательской деятельностью, а артистка - творчеством. Но в таком бешеном ритме жизни влюбленные находят время друг для друга.
В частности, на днях Миша Кацурин сводил Надю Дорофееву на романтическое свидание. Об этом ресторатор рассказал в Instagram-stories, а также опубликовал фото, как они с женой проводили вечер вдвоем и наслаждались компанией друг друга в одном из заведений Киева.
На снимке влюбленные нежно держались за руки. Судя по множеству бокалов, можно предположить, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин побывали на дегустации вкусных напитков.
"На свидании", - коротко подписал фотографии ресторатор.
Отметим, Надя Дорофеева и Миша Кацурин рассекретили свои отношения в начале лета 2022 года. Уже в июне 2023-го парочка официально заключила брак и сыграла свадьбу в Киеве.
Недавно певица и ресторатор наслаждались зимним отдыхом в Карпатах. Компанию супругам составили дети Миши Кацурина - дочь Саша и сын Ваня.