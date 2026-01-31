Фиолетовое небо и странный человек: как звери действительно видят окружающий мир

Животные видят мир совсем не так, как люди. Фото: Vera Vasas et al. / PLOS Biology, 2024

Вы когда-нибудь задумывались, что ваш пес видит, когда смотрит на радугу ? Или почему пчелы так уверенно летят к невзрачным, на ваш взгляд, цветкам? Оказывается, мы с вами живем в мире, обрезанном нашими собственными глазами. Но группа ученых из США и Великобритании решила снять шоры с человеческого зрения и создала камеру, позволяющую увидеть мир глазами животных в движении.

Отчет об этой уникальной разработке и впечатляющих кадрах был опубликован в авторитетном научном журнале PLOS Biology.

Представьте, что вы гуляете по лесу. Для вас небо – голубое, бабочка – желтая, а тени – просто темные пятна. Но если бы вы могли на минутку «одолжить» глаза у птицы или пчелы, этот пасторальный пейзаж превратился бы в психоделическое световое шоу.

Кинотеатр для животных

Раньше, чтобы понять, как животные воспринимают цвет, ученым приходилось использовать спектрофотометрию. Это сложный, медленный процесс, дававший лишь статические графики или «неподвижные» фотографии. Но ведь природа не стоит на месте! Птица крутит головой, листья дрожат на ветру, а крылья насекомых переливаются на солнце.

Команда исследователей во главе с Верой Васас создала новую систему видеосъемки. Это не просто камера, а сложная конструкция, одновременно записывающая изображения в четырех каналах: синем, зеленом, красном (как обычная камера) и ультрафиолетовом (недоступном человеческому глазу). Специальный алгоритм обрабатывает эти данные и превращает их в видео, которое показывает мир именно так, как его видят рецепторы конкретного животного — мыши, мухи или колибри.

Почему небо фиолетовое

Одно из самых интересных открытий, которые демонстрируют снимки новой камеры, — это цвет неба. Мы привыкли к голуби. Однако для птиц и пчел, которые видят ультрафиолет, небо выглядит иначе. Поскольку короткие световые волны (УФ) сильно рассеиваются в атмосфере, для большинства животных небосклон является ярко-фиолетовым или пурпурным.

© скриншот с видео

На одном из кадров, сделанных камерой, видны пересмешники на дереве. Для нас это просто серые птички на фоне голубого неба. Для их родственников это сияющие белыми перьями существа на фоне насыщенного фиолетового пространства. Такая «подсветка» помогает им общаться и видеть друг друга в густой ветви.

Бабочки-обманщики и «странные» люди

Фотографии бабочек Colias eurytheme , сделанные учеными, раскрывают настоящую магию природы. Для человеческого глаза самцы этих насекомых просто скучно-желтые. Но стоит взглянуть на них «глазами» другой бабочки или птицы, как крылья вспыхивают переливами от пурпурной до почти черной.

Дело в том, что их крылья отражают ультрафиолет под определенным углом. В полете это выглядит как яркий стробоскоп – вспышки света, привлекающие самок. Человек, к сожалению, видит только половину этого представления.

А вот человек на пляже для пчелы выглядит очень страшно. Исследователи провели эксперимент с солнцезащитным кремом. Поскольку крем поглощает ультрафиолет (чтобы защитить нашу кожу), для насекомого, которое видит в УФ-спектре, смазанное лицо человека выглядит так, будто его закрасили густой желтой или черной краской. Итак, если вы когда-то ловили на себе удивленный взгляд осы на пикнике, теперь вы знаете почему.

© скриншот с видео

Больше, чем просто хорошие фото

Кроме эстетики, эта технология имеет огромное научное значение. К примеру, она показала, как гусеница черного махаона использует свой камуфляж. То, что для нас выглядит как зеленая полоска на листе, в ультрафиолете контрастирует с фоном, предупреждая хищников о своем отравлении.

Камера смогла «увидеть» даже шатающиеся от ветра крошечные яйца клопов на листке, доказав, что техника способна фиксировать мельчайшие детали в динамике. Это открывает новую эру для документалистов и биологов: мы, наконец, сможем не догадываться, а точно видеть, какие сигналы животного посылают друг другу во время брачных танцев или охоты.

Мир вокруг нас гораздо ярче и сложнее, чем мы привыкли считать. И хотя мы не можем физически изменить наши глаза, наука позволяет нам заглянуть за кулис человеческого восприятия.

Напомним, ученые обнаружили, что олени используют ультрафиолетовое излучение в качестве визуального канала связи. Метки, которые животные оставляют на деревьях и земле, действительно светятся, хотя наши глаза не могут этого увидеть. Это свечение помогает животным находить партнеров и обозначать территорию.