Ситуация стабилизируется: в "Укрэнерго" сообщили, как будут выключать свет 1 февраля

отключение света в Украине в воскресенье, 1 февраля

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о постепенной стабилизации ситуации в энергосистеме. Энергетики вечером субботы, 31 января, отчитываются о преодолении критических последствий утреннего сбоя в работе системы.

Прессслужба «Укрэнерго» в официальном сообщении отмечает , что процесс донагрузки АЭС еще продолжается, но большинство вынужденно разгружавшихся блоков уже работают в полную силу.

Благодаря этому аварийные отключения, которые днем применяли в нескольких областях, отменены. Потребители возвращаются в плановые графики. Первоочередно свет был возвращен объектам критической инфраструктуры.

Прогноз на 1 февраля

Несмотря на стабилизацию, недостаток мощности сохраняется. В воскресенье, 1 февраля , во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать:

Графики почасовых отключений (ГПО) – для населения и бизнеса.

Графики ограничения мощности – для промышленных предприятий.

Главные причины ограничений – последствия предыдущих российских атак и стремительный рост потребления из-за сильных морозов.

Где ситуация самая трудная

Кроме последствий войны, на энергоснабжение влияет непогода. В некоторых регионах фиксируют локальные обесточивания из-за намерзания льда и обрывов линий. Самой сложной остается ситуация в Одесской области , где ремонты усложняются погодными условиями.

Энергетики призывают украинцев к бережливости: мощные электроприборы просят включать только поочередно, а наиболее энергоемкие процессы (стирка, обогрев) перенести на ночное время после 23:00.

Напомним, в Украине 31 января произошел масштабный блекаут – значительная часть страны осталась без электроснабжения. Президент сообщил, что все необходимое на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы.