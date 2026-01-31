ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
178
Время на прочтение
2 мин

Ситуация стабилизируется: в "Укрэнерго" сообщили, как будут выключать свет 1 февраля

После утренней системной аварии почти все блоки атомных электростанций уже вышли на номинальную мощность, но графики почасовых отключений все равно вводятся по всей стране.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
отключение света в Украине

отключение света в Украине в воскресенье, 1 февраля

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о постепенной стабилизации ситуации в энергосистеме. Энергетики вечером субботы, 31 января, отчитываются о преодолении критических последствий утреннего сбоя в работе системы.

Прессслужба «Укрэнерго» в официальном сообщении отмечает , что процесс донагрузки АЭС еще продолжается, но большинство вынужденно разгружавшихся блоков уже работают в полную силу.

Благодаря этому аварийные отключения, которые днем применяли в нескольких областях, отменены. Потребители возвращаются в плановые графики. Первоочередно свет был возвращен объектам критической инфраструктуры.

Прогноз на 1 февраля

Несмотря на стабилизацию, недостаток мощности сохраняется. В воскресенье, 1 февраля , во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать:

  • Графики почасовых отключений (ГПО) – для населения и бизнеса.

  • Графики ограничения мощности – для промышленных предприятий.

Главные причины ограничений – последствия предыдущих российских атак и стремительный рост потребления из-за сильных морозов.

Где ситуация самая трудная

Кроме последствий войны, на энергоснабжение влияет непогода. В некоторых регионах фиксируют локальные обесточивания из-за намерзания льда и обрывов линий. Самой сложной остается ситуация в Одесской области , где ремонты усложняются погодными условиями.

Энергетики призывают украинцев к бережливости: мощные электроприборы просят включать только поочередно, а наиболее энергоемкие процессы (стирка, обогрев) перенести на ночное время после 23:00.

Напомним, в Украине 31 января произошел масштабный блекаут – значительная часть страны осталась без электроснабжения. Президент сообщил, что все необходимое на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы.

Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie