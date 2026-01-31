Ситуація стабілізується: в “Укренерго” повідомили, як вимикатимуть світло 1 лютого

відключення світла в Україні у неділю, 1 лютого

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про поступову стабілізацію ситуації в енергосистемі. Енергетики ввечері суботи, 31 січня, звітують про подолання критичних наслідків ранкового збою в роботі системи.

Пресслужба «Укренерго» в офіційному повідомленні зазначає, що процес донавантаження АЕС ще триває, але більшість блоків, які вимушено розвантажувалися, вже працюють на повну силу.

Завдяки цьому аварійні відключення, які вдень застосовували у кількох областях, наразі скасовані. Споживачі повертаються до планових графіків. Першочергово світло повернули об’єктам критичної інфраструктури.

Прогноз на 1 лютого

Попри стабілізацію, дефіцит потужності зберігається. У неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України протягом усієї доби діятимуть:

Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для населення та бізнесу.

Графіки обмеження потужності — для промислових підприємств.

Головні причини обмежень — наслідки попередніх російських атак та стрімке зростання споживання через сильні морози.

Де ситуація найважча

Окрім наслідків війни, на енергопостачання впливає негода. У деяких регіонах фіксують локальні знеструмлення через намерзання льоду та обриви ліній. Найскладнішою залишається ситуація на Одещині, де ремонти ускладнюються погодними умовами.

Енергетики закликають українців до ощадливості: потужні електроприлади просять вмикати лише почергово, а найбільш енергоємні процеси (прання, обігрів) перенести на нічний час — після 23:00.

Нагадаємо, в Україні 31 січня стався масштабний блекаут — значна частина країни залишилася без електропостачання. Президент повідомив, що усе необхідне на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи.