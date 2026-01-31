- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 409
- Час на прочитання
- 1 хв
Ситуація стабілізується: в “Укренерго” повідомили, як вимикатимуть світло 1 лютого
Після ранкової системної аварії майже всі блоки атомних електростанцій вже вийшли на номінальну потужність, але графіки погодинних відключень все одно запроваджують по всій країні.
Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про поступову стабілізацію ситуації в енергосистемі. Енергетики ввечері суботи, 31 січня, звітують про подолання критичних наслідків ранкового збою в роботі системи.
Пресслужба «Укренерго» в офіційному повідомленні зазначає, що процес донавантаження АЕС ще триває, але більшість блоків, які вимушено розвантажувалися, вже працюють на повну силу.
Завдяки цьому аварійні відключення, які вдень застосовували у кількох областях, наразі скасовані. Споживачі повертаються до планових графіків. Першочергово світло повернули об’єктам критичної інфраструктури.
Прогноз на 1 лютого
Попри стабілізацію, дефіцит потужності зберігається. У неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України протягом усієї доби діятимуть:
Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для населення та бізнесу.
Графіки обмеження потужності — для промислових підприємств.
Головні причини обмежень — наслідки попередніх російських атак та стрімке зростання споживання через сильні морози.
Де ситуація найважча
Окрім наслідків війни, на енергопостачання впливає негода. У деяких регіонах фіксують локальні знеструмлення через намерзання льоду та обриви ліній. Найскладнішою залишається ситуація на Одещині, де ремонти ускладнюються погодними умовами.
Енергетики закликають українців до ощадливості: потужні електроприлади просять вмикати лише почергово, а найбільш енергоємні процеси (прання, обігрів) перенести на нічний час — після 23:00.
Нагадаємо, в Україні 31 січня стався масштабний блекаут — значна частина країни залишилася без електропостачання. Президент повідомив, що усе необхідне на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи.