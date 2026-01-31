- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1397
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 1 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 1 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у неділю, 1 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 1 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 1 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 1 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 1 лютого:
1.1 — 02:00 — 05:00; 08:00 — 13:00; 16:00 — 21:00;
1.2 — 00:00 — 01:00; 05:00 — 09:00; 12:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;
2.1 — 01:00 — 06:00; 10:00 — 14:00; 17:00 — 23:00;
2.2 — 00:00 — 01:00; 05:00 — 09:00; 11:00 — 16:00; 19:00 — 00:00;
3.1 — 01:00 — 06:00; 09:00 — 15:00; 18:00 — 22:00;
3.2 — 00:00 — 02:00; 06:00 — 11:00; 13:00 — 18:00; 21:00 — 00:00;
4.1 — 00:00 — 02:00; 05:00 — 10:00; 13:00 — 19:00; 22:00 — 00:00;
4.2 — 00:00 — 02:00; 06:00 — 11:00; 14:00 — 19:00; 21:00 — 00:00;
5.1 — 01:00 — 05:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 22:00;
5.2 — 02:00 — 05:00; 08:00 — 13:00; 15:00 — 20:00; 23:00 — 00:00;
6.1 — 00:00 — 01:00; 05:00 — 08:00; 11:00 — 17:00; 20:00 — 00:00;
6.2 — 02:00 — 05:00; 08:00 — 12:00; 15:00 — 21:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 1 лютого:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 1 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 1 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 1 лютого:
Черга 1.1: 02-05, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 1.2: 02-04, 06-09, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 2.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 2.2: 02-04, 05-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 3.1: 01-04, 06-08, 09-12, 13-16, 18-20, 21-24
Черга 3.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24
Черга 4.1: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.1: 00-03, 04-06, 08-11, 12-15, 16-18, 20-23
Черга 5.2: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 03-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 20-22, 23-24
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 1 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 1 лютого:
1.1: 00:30 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
1.2: 01:30 — 05:30, 07:30 — 11:30, 13:30 — 17:30, 19:30 — 22:30
2.1: 00:00 — 00:30, 03:00 — 06:30, 08:30 — 12:30, 14:30 — 18:30, 20:30 — 00:00
2.2: 00:00 — 01:30, 04:00 — 07:30, 09:30 — 13:30, 15:30 — 19:30, 21:30 — 00:00
3.1: 00:00 — 02:30, 05:00 — 08:30, 10:30 — 14:30, 16:30 — 20:00, 22:30 — 00:00
3.2: 00:00 — 01:00, 03:30 — 07:30, 09:30 — 13:30, 15:30 — 19:30, 21:30 — 00:00
4.1: 02:30 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:30
4.2: 00:00 — 03:00, 05:30 — 09:30, 11:30 — 15:30, 17:30 — 21:30, 23:30 — 00:00
5.1: 00:00 — 02:00, 04:30 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 00:00
5.2: 02:00 — 05:00, 07:30 — 11:30, 13:30 — 17:30, 19:30 — 23:30
6.1: 01:00 — 04:30, 06:30 — 10:30, 12:30 — 16:30, 18:30 — 22:00
6.2: 00:00 — 03:30, 06:00 — 09:30, 11:30 — 15:30, 17:30 — 21:30, 23:30 — 00:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 1 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
