Археологічна сенсація: дослідник-аматор знайшов загублені табори римських легіонерів

Римські легіонери / Ілюстративне зображення

Реклама

У 2020 році ентузіаст Міхаель Барковські, розглядаючи онлайн-мапи, помітив нетипові прямокутні контури землі поблизу міста Акен у землі Саксонія-Ангальт, які, на його думку, могли бути слідами давньоримських військових таборів легіонерів. Після перевірки цієї інформації професійні археологи Державного управління охорони пам’яток Саксонії-Ангальт підтвердили здогадку аматора.

Про це пише Popular Science.

З’ясувалося, що це дійсно сліди стародавніх укріплень. Подальші дослідження виявили чотири тимчасові табори римських легіонерів, які датуються III століттям нашої ери. Це відкриття має величезне значення, адже раніше вважалося, що римська армія в цей період не заходила так далеко на північ Німеччини.

Реклама

Як виглядали «фортеці на ніч»

Римські легіонери будували такі табори наприкінці кожного маршового дня, щоб захиститися від раптових нападів.

Це були прямокутні укріплення із заокругленими кутами та воротами з кожного боку. Типовий табір міг вмістити близько 300 солдатів, а по центру розташовувався намет командира. Характерною ознакою був titulum — спеціальний рів та насип перед воротами, покликаний сповільнити ворога під час атаки.

Цвяхи як доказ

Масштабні розкопки, проведені у 2024–2025 роках, принесли «залізний урожай». Археологи з металошукачами знайшли понад 1500 артефактів. Серед них — римські монети та, що незвично, велика кількість цвяхів і болтів.

Вчені вважають, що ці цвяхи кріпилися до підошв солдатських сандалій (каліг) для кращого зчеплення з ґрунтом під час походів. Радіовуглецевий аналіз та датування монет вказують на те, що табори були зведені на початку III століття. Це збігається з часом військової кампанії імператора Каракалли проти германських племен, які на той час ставали дедалі організованішими та небезпечнішими для імперії.

Реклама

Тепер історики мають фізичні докази того, що римляни не просто контролювали кордони, а й здійснювали глибокі рейди на північ, аж до річки Ельба, про що раніше свідчили лише уривчасті письмові джерела.

Нагадаємо, археологи розкопали загадковий цвинтар VI століття. Знахідки вражають контрастами: від майстерно вирізьблених гребенів до скелетів, яких ховали по кілька в одній могилі.