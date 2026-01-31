- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 671
- Час на прочитання
- 2 хв
Блекаут стався через диверсію або кібератаку, але не в Україні — експерти
Аварія, яка спричинила каскадне відключення світла, почалася з лінії Румунія-Молдова, по якій сусідня країна імпортує електроенергію.
Масштабне відключення світла в Україні, яке сталося в суботу, 31 січня, могло статися через російську диверсію або кібератаку в сусідній Молдові або навіть Румунії. Саме розрив в електропостачанні між цими країнами став початком блекауту.
Таку думку висловив експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко.
«Не слід виключати кібератаки та диверсії російських спецлужб, оскільки це відбулося напередодні так званих мирних переговорів між Україною та РФ у ОАЕ. Створивши за допомогою Д. Трампа імідж миротворця через погодження на декілька днів на енергетичного перемир’я, ймовірно, РФ могла перейти до гібридних методів атак на енергосистему», — написав він у соцмережі Facebook.
При цьому експерт додав, що більшою є ймовірність диверсії у Молдові, оскільки там, за його словами, «російської агентури вдосталь».
Про ймовірну кібертатаку повідомило також видання «Еспресо» з посиланням на джерело у системі управління українською енергетикою.
Співрозмовник видання зазначив, що аварія почалася з лінії Румунія-Молдова, по якій сусідня країна імпортує електроенергію.
«У нас об’єднані енергосистеми [з Молдовою]. Потім відмовила лінія „Західна-Центр“. І почались каскадні відмови через спрацювання автоматики на лініях мереж», — пояснив він.
За словами неназваного джерела, енергетики припускають, що кібератака була в Молдові чи Румунії.
Нагадаємо, Нагадаємо, 31 січня в Україні сталася аварія в енергосистемі.
Частина Молдови також опинилася в блекауті через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі.
У Мінцифри раніше повідомили, що аварійна ситуація в енергосистемі України, що сталася 31 січня, не була спричинена кібератакою.