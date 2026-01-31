Ранкова аварія в енергосистемі: Шмигаль відповів, чи була кібератака

В Міненерго пояснили причини системної аварії 31 січня / © Денис Шмигаль / Facebook

Станом на вечір 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась сьогодні вранці.

Про це повідомив глава Міненерго Денис Шмигаль.

За його словами, в усіх регіонах повертаються до планових графіків. Високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі. Шмигаль запевнв, що енергетики спрацювали максимально оперативно.

Яка причина аварії

«Розбирали причини ранкової ситуації. Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це призвело до каскадних відключень у семи областях країни», — каже міністр.

Шмигаль заявив, що версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання.

«Важка ситуація сьогодні була на півночі, в центрі країни та на Одещині. В Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади. Над відновленням опалення вже працюють 220 бригад. Роботи не зупинятимуться і в темний час доби, щоб якомога швидше повернути тепло і світло», — підсумував глава Міненерго.

Нагадаємо, що в суботу, 31 січня, в Україні сталася аварія в енергосистемі, що призвела до масового відключення світла.

Частина Молдови також опинилася в блекауті через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі.