Росія намагалася заморозити поляків: Варшава звинуватила ФСБ в атаці на енергетику

Спецслужби РФ атакували 30 енергооб’єктів у Польщі під час морозів / © pixabay.com

Польські урядовці у п’ятницю, 30 січня, офіційно поклали відповідальність на російську Федеральну службу безпеки (ФСБ) за серію руйнівних кібератак на енергетичний сектор країни, що сталися наприкінці грудня.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, під ударом опинилися понад 30 об’єктів відновлюваної енергетики, виробниче підприємство та велика теплоелектроцентраль, яка забезпечує теплом майже 500 тисяч споживачів.

«Цифровий підпал» замість шпигунства

Звіт польської групи реагування на надзвичайні ситуації (CERT) називає ці дії «суто руйнівними» і порівнює їх із підпалом. Атака була цинічно спланована: вона відбулася 29 грудня, коли Польщу накрили снігові шторми та низькі температури, безпосередньо перед Новим роком.

Головною метою росіян було не викрадення даних, а їхнє незворотне знищення на пристроях управління ТЕЦ. На щастя, системи безпеки змогли заблокувати критичну частину атаки, запобігши масштабній гуманітарній катастрофі.

Хто за цим стоїть

Польські слідчі пов’язують інцидент із хакерським угрупованням, відомим як «Berserk Bear» або «Dragonfly». За даними ФБР, ця група підпорядковується 16-му відділу ФСБ Росії.

Експерти зазначають тривожну зміну тактики Кремля. Джон Халтквіст, головний аналітик Google Threat Intelligence, наголосив: якщо раніше це угруповання займалося шпигунством, то тепер воно перейшло до диверсій.

«У них завжди були засоби, питання було лише в мотивації. Тепер ми бачимо, що мотивація руйнувати у них є», — зазначив експерт.

Загроза для Олімпіади

Цей інцидент викликає серйозне занепокоєння напередодні Зимових Олімпійських ігор, які стартують вже 6 лютого. Росія раніше вже намагалася зірвати церемонії відкриття Ігор, тож фахівці попереджають про високий ризик нових диверсій найближчими днями.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що це була найсерйозніша атака на енергетичну інфраструктуру наприкінці грудня. Країна була за пів кроку від масштабного блекауту, а через складні погодні умови ситуація могла б стати критичною.