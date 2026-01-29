"Підпал" у Польщі: викрито черговий вкид проти українських біженців

Стару пожежу в Польщі намагаються видати за цьогорічний підпал і звинувачують у цьому біженців з України / © Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда масово поширює у соцмережах архівне відео пожежі 2021 року в польському місті Рацибуж. Ці кадри видають за «свіжу новину» та безпідставно звинувачують у підпалі українців, щоб розпалити ворожнечу та дискредитувати біженців.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Що не так із відео

Фахівці ЦПД проаналізували кадри і з’ясували правду, яка підтверджується архівними публікаціями у польських ЗМІ:

відео старе, воно було зняте ще 2021 року;

українці до події відношення не мають, ані 2021 року, ані зараз.

Хто і навіщо це робить

За даними ЦПД, фейк поширює «координована мережа анонімних акаунтів». Ці ж боти систематично публікують антиукраїнські матеріали, орієнтовані саме на польську аудиторію.

Мета ворога залишається незмінною — емоційно «розгойдати» суспільство, розпалити ксенофобію та зіпсувати ставлення поляків до українських біженців. Це класична тактика Кремля для послаблення солідарності між нашими країнами.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Польщі назвало фейком повідомлення про нібито перепродаж на українських сайтах оголошень генераторів, переданих Польщею як допомога Україні. У відомстві наголосили, що йдеться про класичну російську операцію з дезінформації.