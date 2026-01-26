У ЗСУ спростували фейки щодо окупації важливого населеного пункту на Донеччині

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські війська утримують позиції в районі Оріхово-Василівки, інформація поширена в окремих українських інформаційних ресурсах про нібито повний контроль російських військ над населеним пунктом є недостовірною.

Про це повідомило угруповання військ «Схід» (Operation Task Force «East») на сторінці у Facebook.

Згідно з офіційною інформацією, підрозділи Сил оборони України продовжують перебувати в районі населеного пункту та утримують займані позиції. Зокрема, військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади ведуть оборонні дії, відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри інтенсивний тиск з боку окупаційних військ.

В угрупованні наголошують, що обстановка на цій ділянці фронту залишається складною та динамічною, однак заяви про повну окупацію Оріхово-Василівки є передчасними та некоректними.

Також у повідомленні міститься заклик до представників медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів ретельно перевіряти джерела інформації та користуватися виключно офіційними повідомленнями, щоб уникати поширення дезінформації.

