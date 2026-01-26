- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські війська залишили позиції на острові Олексіївський на Херсонщині — Волошин
На острові Олексіївський українська розвідка фіксує залишення позицій. Це відбулось у результаті активних дій Сил оборони України і низького морально-психологічного стану військовослужбовців, які перебували на позиціях.
Російські військові залишили позиції на острові Олексіївський на Херсонщині через активні дії Сил оборони та низький морально-психологічний стан.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі «Укрінформу».
«На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це (відбулось — ред.) у результаті активних дій Сил оборони України і низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях», — зазначив речник.
За словами Волошина, ворог не може відновити там спостережні пости.
«Туди противник не може зараз завести своїх спостерігачів», — пояснив він.
Волошин нагадав, що на Херсонському напрямку російські війська проводять перегрупування та перекидають підрозділи на Оріхівський напрямок.
«З Херсонського напрямку зараз ворог проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно-десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій», — сказав речник.
