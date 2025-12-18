- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 2 хв
Із ТОТ Херсонщини повернули групу дітей від 7 до 17 років: що про них відомо
Серед врятованих — 12-річна дівчинка, яка майже чотири роки не виходила з дому, щоб уникнути примусу до навчання в російській школі, та таємно навчалась онлайн за українською програмою. Також повернули 12-річного хлопця, який потребує регулярного лікування.
На підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей віком від 7 до 17 років із тимчасово окупованих районів Херсонщини.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
«На підконтрольну Україні територію вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини ще одну групу наших дітей та підлітків. Це — хлопчики та дівчатка, віком від 7 до 17 років», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, серед врятованих — дванадцятирічна дівчинка, яка майже чотири роки не виходила з дому, щоб уникнути примусу до навчання в російській школі. Увесь цей час вона таємно навчалася онлайн за українською програмою. Це було вкрай небезпечно, адже окупанти могли переглянути її телефон будь-якої миті.
Також повернули дванадцятирічного хлопця, який потребує регулярного лікування. Після окупації його міста російською армією медична допомога стала недоступною. Лікарню закрили й розграбували, а доступу до необхідних препаратів і належного медичного нагляду не було.
Як наголосив начальник ОВА, ці та інші діти вже на вільній землі поруч зі своїми близькими, зараз перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують необхідну медичну, соціальну та психологічну допомогу.
Їх порятунок став можливим у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine.
Станом на 10 грудня Україні вдалося повернути з Росії та окупованих територій 1902 дитини.
Нагадаємо, рівно рік тому з окупованої частини Херсонської області вдалося повернули вісьмох дітей.