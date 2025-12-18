Із ТОТ Херсонщини повернули групу дітей від 7 до 17 років: що про них відомо

Повернення українських дітей / © Telegram / Андрій Єрмак

На підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей віком від 7 до 17 років із тимчасово окупованих районів Херсонщини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

«На підконтрольну Україні територію вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини ще одну групу наших дітей та підлітків. Це — хлопчики та дівчатка, віком від 7 до 17 років», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед врятованих — дванадцятирічна дівчинка, яка майже чотири роки не виходила з дому, щоб уникнути примусу до навчання в російській школі. Увесь цей час вона таємно навчалася онлайн за українською програмою. Це було вкрай небезпечно, адже окупанти могли переглянути її телефон будь-якої миті.

Також повернули дванадцятирічного хлопця, який потребує регулярного лікування. Після окупації його міста російською армією медична допомога стала недоступною. Лікарню закрили й розграбували, а доступу до необхідних препаратів і належного медичного нагляду не було.

Як наголосив начальник ОВА, ці та інші діти вже на вільній землі поруч зі своїми близькими, зараз перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують необхідну медичну, соціальну та психологічну допомогу.

Їх порятунок став можливим у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine.

Станом на 10 грудня Україні вдалося повернути з Росії та окупованих територій 1902 дитини.

Нагадаємо, рівно рік тому з окупованої частини Херсонської області вдалося повернули вісьмох дітей.