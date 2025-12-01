ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4250
4 хв

Евакуація дітей-сиріт до Туреччини: двоє неповнолітніх дівчат повернулися вагітними від місцевих чоловіків

З тимчасової евакуації до Туреччини 15-річна Настя та 17-річна Ілона повернулися додому вагітними від турків, які працювали у готелі.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
15-річна Настя та 17-річна Ілона

15-річна Настя та 17-річна Ілона / © Слідство.Інфо

Після евакуації українських дітей-сиріт до Туреччини на початку повномасштабного вторгнення Росії двоє неповнолітніх дівчат повернулися з евакуації вагітними від співробітників готелів, у яких перебували діти.

Про це стало відомо з розслідування Слідство.Інфо «Державні діти: що сталося з дітьми-сиротами під час евакуації до Туреччини».

На початку повномасштабного вторгнення Росії близько 3500 дітей-сиріт та їх супроводжуючих з Дніпропетровської області евакуювали до Туреччини. Перевезення, розселення та утримання дітей на Середземноморському узбережжі взяв на себе благодійний фонд Руслана Шостака, українського бізнесмена, власника мереж VARUS та EVA, чиї статки у 2021 році складали 140 мільйонів доларів США. Також Руслан Шостак — голова Групи з ритейлу та логістики в Раді бізнесу при президентові України. Проєкт з евакуації дітей до Туреччини назвали «Дитинство без війни».

Журналісти «Слідства.Інфо» отримали звіт з візиту українського омбудсмена до готелів Туреччини, де мешкали українські діти. З цього звіту, підписаного 11 українськими посадовцями, які відвідали проєкт «Дитинство без війни» у березні 2024 року, стає зрозуміло, що дітей примушували брати участь у рекламних роликах Фонду, до них застосовували психологічне та сексуальне насильство. З тимчасової евакуації до Туреччини 15-річна Настя та 17-річна Ілона повернулися додому вагітними від турків, які працювали у готелі.

«Персонал фонду щоденно контактує з дітьми та має цілодобовий безперешкодний доступ до місць їхнього навчання та проживання, що уможливлює в тому числі ймовірні сексуальні злочини відносно дітей та застосування до них насилля», — йдеться у звіті моніторингової місії омбудсмена.

Семеро дітей, які перебували у Туреччині під час евакуації та були частиною проєкту «Дитинство без війни» підтвердили журналістам факти, наведені у звіті омбудсмена. «Слідство.Інфо» також поспілкувалося з дівчатами, які повернулися з Туреччини вагітними та народили дітей уже в Україні.

Турки, які вступили у сексуальний контакт з підлітками, працювали та мешкали у готелі, де жили діти. Вони були кухарями чи іншим обслуговуючим персоналом та могли спілкуватися з дітьми як на території готелю, так і поза ним. Вихователі бачили це, але, за свідченнями дітей, не перешкоджали комунікації.

Так з однією з вихованиць Криворізького інтернату, на той момент з 15-річною Настею, познайомився 23-річний турок на ім’я Мамі, який працював кухарем у ресторані готелю.

Фото Насті з Мамі / © Слідство інфо

Фото Насті з Мамі / © Слідство інфо

Мамі та Настя почали зустрічатися, він заходив до дівчини в кімнату, а також виходив з нею на прогулянки, коли дітей виводили за межі готелю. За словами Насті, вихователі її інтернату про це знали.

На той момент 16-річна Ілона, вихованиця інтернату «Горлиця» також зустрічалася з кухарем з готелю «Лариса» 21-річним Саліхом.

Турок Саліх підтвердив, що мав стосунки з неповнолітньою українкою / © Слідство інфо

Турок Саліх підтвердив, що мав стосунки з неповнолітньою українкою / © Слідство інфо

Виховательки Ілони також знали, що дівчина спілкується з дорослим чоловіком, і зі слів свідків, навіть допомагали цим побаченням відбутися.

Ілона, яка разом зі своїм інтернатним закладом була евакуйована до Туреччини / © Слідство інфо

Ілона, яка разом зі своїм інтернатним закладом була евакуйована до Туреччини / © Слідство інфо

Коли стало зрозуміло, що дівчата вагітні, їх відправили в Україну на навчання у професійне технічне училище. Настя залишила Туреччину на 7-му місяці вагітності й вперше звернулася до лікаря, коли вже була в Україні, — до цього у Туреччині її не обстежували як вагітну жінку. Ілона поселилася у гуртожиток, вихователі та представники Фонду не цікавилися долею дівчат після того, як вони залишили Туреччину (інші діти продовжувати жити на березі Середземного моря).

І Настя, і Ілона народжували дітей самостійно, без підтримки колишніх вихователів або співробітників українських соцслужб.

Українська поліція розпочала розслідування за виявленими порушеннями прав дітей у Туреччині, однак через рік розслідування закрили. Журналістам не вдалося знайти жодної покараної людини, окрім старшого вихователя інтернату, якого понизили до вчителя фізкультури. Чоловік продовжує працювати в інтернаті.

Руслан Шостак, голова Фонду, який взяв на себе організацію евакуації та розміщення дітей-сиріт у Туреччині, не вважає, що його фонд несе відповідальність за дівчат, які повернулися в Україну вагітними. «Відповідальність за цю історію несе не фонд, а несуть люди, які відповідали за дітей», — сказав під час інтервʼю Руслан Шостак.

Нагадаємо, 15-річна мешканка Житомира народила хлопчика та викинула на смітник. Як з’ясував ТСН.ua, історія вагітності цієї породіллі може мати ознаки криміналу. В соцмережах одна з користувачок повідомила, що дівчинка завагітніла начебто через зґвалтування своїм родичем, після чого залишила дитину. В соцмережах користувачі закликали не засуджувати дитину, яка народила. Деякі з користувачів поставили запитання про те, як можна негайно допомогти дівчинці.

Поінформовані джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що після перевірки обставин правоохоронці дійсно вийшли на родича дівчинки, і зараз є підстави вважати, що вагітність настала внаслідок цього статевого контакту. Правоохоронці не виключають, що невдовзі цьому чоловікові оголосять підозру.

Офіційно в поліції Житомирської області повідомили, що нині в родині дівчинки працюють ювенальні поліцейські.

