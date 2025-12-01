Эвакуация детей-сирот в Турцию: две несовершеннолетние девушки вернулись беременными от местных мужчин

15-летняя Настя и 17-летняя Илона / © Слідство.Інфо

После эвакуации украинских детей-сирот в Турцию в начале полномасштабного вторжения России две несовершеннолетние девушки вернулись из эвакуации беременными от сотрудников гостиниц, в которых находились дети.

Об этом стало известно из расследования Слідство.Інфо «Державні діти: що сталося з дітьми-сиротами під час евакуації до Туреччини».

В начале полномасштабного вторжения России около 3500 детей-сирот и их сопровождающих из Днепропетровской области были эвакуированы в Турцию. Перевозка, расселение и содержание детей на Средиземноморском побережье взял на себя благотворительный фонд Руслана Шостака, украинского бизнесмена, владельца сетей VARUS и EVA, чье состояние в 2021 году составляло 140 миллионов долларов США. Также Руслан Шостак — глава Группы по ритейлу и логистике в Совете бизнеса при президенте Украины. Проект по эвакуации детей в Турцию назвали «Детство без войны».

Журналисты «Слідства.Інфо» получили отчет по визиту украинского омбудсмена в отели Турции, где проживали украинские дети. Из этого отчета, подписанного 11 украинскими должностными лицами, посетившими проект «Детство без войны» в марте 2024 года, становится ясно, что детей заставляли участвовать в рекламных роликах Фонда, к ним применяли психологическое и сексуальное насилие. Из временной эвакуации в Турцию 15-летняя Настя и 17-летняя Илона вернулись домой беременными от турок, работавших в гостинице.

«Персонал фонда ежедневно контактирует с детьми и имеет круглосуточный беспрепятственный доступ к местам их обучения и проживания, что позволяет в том числе вероятные сексуальные преступления в отношении детей и применение к ним насилия», — говорится в отчете мониторинговой миссии омбудсмена.

Семь детей, которые находились в Турции во время эвакуации и были частью проекта «Детство без войны», подтвердили журналистам факты, приведенные в отчете омбудсмена. Следствие также пообщалось с девушками, которые вернулись из Турции беременными и родили детей уже в Украине.

Турки, вступившие в сексуальный контакт с подростками, работали и жили в гостинице, где жили дети. Они были поварами или другим обслуживающим персоналом и могли общаться с детьми как на территории отеля, так и вне его. Воспитатели видели это, но, по свидетельству детей, не препятствовали коммуникации.

Так с одной из воспитанниц Криворожского интерната, на тот момент с 15-летней Настей, познакомился 23-летний турок по имени Мами, работавший поваром в ресторане гостиницы.

Фото Насти с Мамы / © Слідство інфо

Мама и Настя начали встречаться, он заходил к девушке в комнату, а также выходил с ней на прогулки, когда детей выводили за пределы гостиницы. По словам Насти, воспитатели ее интерната об этом знали.

На тот момент 16-летняя Илона, воспитанница интерната «Горлица» также встречалась с поваром из гостиницы «Лариса» 21-летним Салихом.

Турок Салих подтвердил, что имел отношения с несовершеннолетней украинкой / © Слідство інфо

Воспитательницы Илоны также знали, что девушка общается со взрослым мужчиной и со слов свидетелей даже помогали этим свиданием состояться.

Илона, которая вместе со своим интернатным заведением была эвакуирована в Турцию / © Слідство інфо

Когда стало ясно, что девушки беременны, их отправили в Украину на обучение в профессиональное техническое училище. Настя покинула Турцию на 7 месяце беременности и впервые обратилась к врачу, когда уже была в Украине, — до этого в Турции ее не обследовали как беременную женщину. Илона поселилась в общежитие, воспитатели и представители Фонда не интересовались судьбой девушек после того, как они покинули Турцию (остальные дети продолжать жить на берегу Средиземного моря).

И Настя, и Илона рожали детей самостоятельно, без поддержки бывших воспитателей или сотрудников украинских соцслужб.

Украинская полиция начала расследование по выявленным нарушениям прав детей в Турции, однако через год расследование было закрыто. Журналистам не удалось найти ни одного наказанного человека, кроме старшего воспитателя интерната, которого снизили до учителя физкультуры. Мужчина продолжает работать в интернате.

Руслан Шостак, глава Фонда, взявший на себя организацию эвакуации и размещения детей-сирот в Турции, не считает, что его фонд несет ответственность за девушек, вернувшихся в Украину беременными. «Ответственность за эту историю несет не фонд, а несут люди, которые отвечали за детей», — сказал во время интервью Руслан Шостак.

Напомним, 15-летняя жительница Житомира родила мальчика и выбросила на свалку. Как выяснил ТСН.ua, история беременности этой роженицы может иметь признаки криминала. В соцсетях одна из пользовательниц сообщила, что девочка забеременела будто из-за изнасилования своим родственником, после чего оставила ребенка. В соцсетях пользователи призвали не осуждать родившего ребенка. Некоторые из пользователей задали вопрос о том, как можно немедленно помочь девочке.

Проинформированные источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что после проверки обстоятельств правоохранители действительно вышли на родственника девочки, и сейчас есть основания полагать, что беременность наступила в результате этого полового контакта. Правоохранители не исключают, что вскоре этому мужчине объявят подозрение.

Официально в полиции Житомирской области сообщили, что в настоящее время в семье девочки работают ювенальные полицейские.