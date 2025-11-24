15-летняя жительница Житомира родила мальчика и выбросила в мусорник: что известно об отце ребенка

В Житомире 15-летняя жительница родила и выбросила в мусорник мальчика, которого чудом спасли. / © ТСН

Стали известны новые подробности вопиющего случая, который произошел на днях в Житомире и получил огласку в соцсетях — на мусорнике по улице Покровской местные жители нашли новорожденного мальчика. В тот вечер температура на улице в облцентре была всего +1.

Ребенка экстренно забрала «скорая», вызванная на место происшествия, а впоследствии полиция разыскала мать этого мальчика. Ею оказалась 15-летняя жительница Житомира.

Как выяснил ТСН.ua, история беременности этой роженицы может иметь признаки криминала. В соцсетях одна из пользовательниц сообщила, что девушка забеременела якобы после изнасилования своим родственником, после чего оставила ребенка. В соцсетях пользователи призвали не осуждать ребенка, которая родила, некоторые из пользователей поставили вопрос о том, как можно немедленно помочь этой девочке.

Проинформированные источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что после проверки обстоятельств правоохранители действительно вышли на родственника девочки и сейчас есть основания полагать, что беременность наступила в результате этого полового контакта. Правоохранители не исключают, что вскоре этому мужчине объявят подозрение.

Официально в полиции Житомирской области сообщили, что сейчас в семье девочки работают ювенальные полицейские.

«В рамках досудебного расследования запланирован ряд экспертных исследований, в том числе — касательно психического состояния девочки, а также установления отца ребенка», — сообщил отдел коммуникаций ГУНП в Житомирской области.

По данным правоохранителей, 15-летняя девочка некоторое время даже посещала школу, но знали ли о беременности в учебном заведении — пока остается открытым вопросом.

В свою очередь, в Житомирском областном перинатальном центре, где спасают жизнь этого мальчика, которого врачи между собой называют Тимофеем, нам рассказали, что, скорее всего, ребенок был оставлен матерью на мусорнике в тот день, когда был рожден.

«Ребенок уже в удовлетворительном состоянии (его вес составляет около 3 кг. 200 гр. — Ред.) мальчика перевели из отделения интенсивной терапии новорожденных в неонатальное отделение. Находится под наблюдением врачей, обследуется. Есть информация, что он был найден в тот день, когда родился», — сообщила нам исполняющая обязанности медицинского директора Оксана Эйсмонт.

Ее коллега, заведующая отделением второго этапа выхаживания новорожденных Надежда Турчанская, добавила: «Когда этот мальчик поступил к нам, то был в синяках и царапинах. Вероятно, из-за пребывания в листьях на улице. Сейчас состояние этого мальчика стабилизировалось. Он находится в отделении неонатального ухода и второго этапа выхаживания новорожденных. Состояние ребенка стабильное, мальчик уже хочет есть, мы увеличиваем объем кормления. В первые дни ребенок был очень чувствительным к прикосновениям, потому как было обморожение кожи, гипотермия. Сейчас, после ряда специальных процедур, такой реакции нет, мальчик ведет себя спокойно, хорошо и хочет кушать».