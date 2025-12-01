Запиваете обед или ужин: узнайте, повредит ли это вашему пищеварению

Можно запивать пищу водой / © pexels.com

Что о запивке говорят гастроэнтерологи?

Разбавляет ли вода желудочный сок

Фраза “не запивайте пищу, иначе вода разбавит желудочный сок” — один из самых живущих мифов. В действительности все совсем иначе.

Желудочный сок самостоятельно регулирует свою концентрацию в зависимости от того, что и сколько вы съели. Количество выпитой воды практически не влияет на этот процесс, поэтому разбавить пищеварительные ферменты обычной водой невозможно.

Более того, вода и другие напитки покидают желудок быстрее плотной пищи. Сначала в кишечник поступает жидкость, а затем переваренные продукты. На пищеварение это не влияет и организму не вредит.

Когда пить во время еды действительно не стоит

Но есть исключения. По словам гастроэнтерологов, лучше избегать питья во время еды, если у вас есть:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

функциональная диспепсия, особенно когда после еды появляется тяжесть в желудке или тошнота;

нарушение аппетита и быстрое насыщение — такое случается при деменции, циррозе печени, асците.

Тогда напитки могут усугублять дискомфорт: провоцировать вздутие, тошноту и потерю аппетита. Этим людям действительно лучше сначала поесть, а уж потом пить воду.

Как правильно пить во время еды

Тем, у кого нет перечисленных проблем, врачи советуют простое правило: запивать только хорошо пережеванную пищу, а не пытаться проглотить большие куски водой.

И, конечно, лучше выбирать обычную воду, избегая сладких напитков и газировки.

Следует подождать немного после еды перед тем, как пить чай или кофе. Небольшая пауза помогает не мешать усвоению важных минералов, например, железа и кальция.