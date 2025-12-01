- Дата публикации
Запиваете обед или ужин: узнайте, повредит ли это вашему пищеварению
Многие привыкли обедать со стаканом воды или запивать ужин горячим чаем. Но действительно ли это вредит организму?
Что о запивке говорят гастроэнтерологи?
Разбавляет ли вода желудочный сок
Фраза “не запивайте пищу, иначе вода разбавит желудочный сок” — один из самых живущих мифов. В действительности все совсем иначе.
Желудочный сок самостоятельно регулирует свою концентрацию в зависимости от того, что и сколько вы съели. Количество выпитой воды практически не влияет на этот процесс, поэтому разбавить пищеварительные ферменты обычной водой невозможно.
Более того, вода и другие напитки покидают желудок быстрее плотной пищи. Сначала в кишечник поступает жидкость, а затем переваренные продукты. На пищеварение это не влияет и организму не вредит.
Когда пить во время еды действительно не стоит
Но есть исключения. По словам гастроэнтерологов, лучше избегать питья во время еды, если у вас есть:
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
функциональная диспепсия, особенно когда после еды появляется тяжесть в желудке или тошнота;
нарушение аппетита и быстрое насыщение — такое случается при деменции, циррозе печени, асците.
Тогда напитки могут усугублять дискомфорт: провоцировать вздутие, тошноту и потерю аппетита. Этим людям действительно лучше сначала поесть, а уж потом пить воду.
Как правильно пить во время еды
Тем, у кого нет перечисленных проблем, врачи советуют простое правило: запивать только хорошо пережеванную пищу, а не пытаться проглотить большие куски водой.
И, конечно, лучше выбирать обычную воду, избегая сладких напитков и газировки.
Следует подождать немного после еды перед тем, как пить чай или кофе. Небольшая пауза помогает не мешать усвоению важных минералов, например, железа и кальция.