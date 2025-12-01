ТСН в социальных сетях

Наибольший за шесть лет: когда взойдет "Холодная Луна" и чем она угрожает

Следующее большое полнолуние, известное как "Холодная Луна" (второе по величине суперполное полнолуние 2025 года), ожидается 4 декабря 2025 года.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Полнолуние

Полнолуние / © из соцсетей

В этом году жители Украины стали свидетелями редкого астрономического явления – серии из трех последовательных Супермесяцев. Среди них именно ноябрьское полнолуние, известное как "Бобровая Полнолуние", стало самым большим и ярким за последние шесть лет.

Об этом пишет портал "20 минут".

"Бобровая Полнолуние" стала одиннадцатой из двенадцати наводнений 2025 года. В этом году наблюдалось три супермесяца подряд — в октябре, ноябре и декабре, и именно ноябрьская стала самой большой из всех трех.

Следующее полнолуние — Холодная Луна — ожидается 4 декабря 2025 года. Она будет второй по величине суперполным годом и будет символизировать наступление темнейшего периода и зимних холодов.

Три супермесяца подряд — явление достаточно редкое, ведь такое совпадение случается только тогда, когда перигей — малейшее расстояние Луны от Земли — приходится на фазу полнолуния трижды подряд. В следующий раз четыре супермесяца подряд ожидаются в начале 2026 года.

Воздействие на Землю: усиление приливов и эрозия

Астрономы отмечают, что суперлуны могут влиять на приливы и отливы на Земле. Из-за близости Луны к нашей планете ее гравитационное влияние усиливается, что влечет за собой более высокие приливы. В прибрежных регионах это может приводить к повышению уровня воды и усиленной эрозии почв, особенно если супермесяц совпадает со штормами.

