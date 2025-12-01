Россияне убили "Шахедом" ракетостроителя Fire Point в Вышгороде: что известно

Последствия атаки в Вышгороде

Стали известны новые подробности гибели одного из сотрудников оборонной компании Fire Point, которая производит украинские ракеты "Flamingo".

Как известно, о гибели этого работника в результате российской воздушной атаки по многоэтажке в Вышгороде киевской публично сообщил соучредитель компании Денис Штилерман.

В соцсети он написал следующее: «Во время атаки на Вышгород россияне убили нашего коллегу. Его семья в тяжелом состоянии в больнице. Это счастье россиян, что мы, в отличие от них, не бьем в ответ по их жилым домам за ежедневные обстрелы наших мирных городов. Потому что мы прекрасно знаем, где живет много наших врагов вместе с их семьями».

В свою очередь, городской голова Вышгорода Алексей Момот в комментарии для ТСН.ua рассказал, что российская армия атаковала многоэтажку «Шахедом».

«Мужчина, который погиб, он выпрыгнул с семьей с третьего этажа», — сообщил нам Алексей Момот.

По его словам, мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. При этом городской голова уточняет, что ему не известна профессия погибшего.

В то же время в сообщении главного управления ГСЧС в Киевской области относительно последней атаки россиян по Вышгороду отмечается, что погиб один человек, пострадали 19, среди последних — четверо детей.

По обновленной информации городского головы Вышгорода, которую он предоставил ТСН.ua, россияне атаковали эту многоэтажку впервые.

По его данным, по состоянию на первую половину 1 декабря обратилось 27 пострадавших, из них госпитализированы 11.

«Выписаны двое — ребенок из детского отделения и один перевод в детскую больницу Киева», — сообщил нам Момот.

