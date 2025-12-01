Росіяни вбили "Шахедом" ракетобудівника Fire Point у Вишгороді: що відомо

Наслідки атаки у Вишгороді / © Соцмережа X

Стали відомі нові подробиці загибелі одного зі співробітників оборонної компанії Fire Point, яка виготовляє українські ракети «Flamingo».

Як відомо, про загибель цього працівника внаслідок російської повітряної атаки по багатоповерхівці у Вишгороді київської публічно повідомив співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман.

У соцмережі він написав наступне: «Під час атаки на Вишгород росіяни вбили нашого колегу. Його сім’я у важкому стані у лікарні. Це щастя росіян, що ми, на відміну від них, не б’ємо у відповідь по їхніх житлових будинках за щоденні обстріли наших мирних міст. Бо ми прекрасно знаємо, де живе багато наших ворогів разом з їхніми сім`ями».

Своєю чергою, міський голова Вишгорода Олексій Момот в коментарі для ТСН.ua розповів, що російська армія атакувала багатоповерхівку «Шахедом».

«Чоловік, який згинув, він вистрибнув з родиною з третього поверху», – повідомив нам Олексій Момот.

За його словами, чоловік отримав травми, які виявились несумісні з життям. При цьому міський голова уточнює, що йому не відома професія загиблого.

Водночас у повідомленні головного управління ДСНС в Київській області щодо останньої атаки росіян по Вишгороду зазначається, що загинула одна людина, постраждали 19, серед останніх – четверо дітей.

За оновленою інформацією міського голови Вишгорода, яку він надав ТСН.ua, росіяни атакували цю багатоповерхівку вперше.

За його даними, станом на першу половину 1 грудня звернулось 27 потерпілих, з них госпіталізовано 11.

«Виписано двох – дитина з дитячого відділення та один перевод в дитячу лікарню Києва», –повідомив нам Момот.