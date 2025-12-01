- Дата публікації
Росіяни вбили "Шахедом" ракетобудівника Fire Point у Вишгороді: що відомо
Російська армія атакувала багатоповерхівку «Шахедом», чоловік вистрибнув з родиною з третього поверху.
Стали відомі нові подробиці загибелі одного зі співробітників оборонної компанії Fire Point, яка виготовляє українські ракети «Flamingo».
Як відомо, про загибель цього працівника внаслідок російської повітряної атаки по багатоповерхівці у Вишгороді київської публічно повідомив співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман.
У соцмережі він написав наступне: «Під час атаки на Вишгород росіяни вбили нашого колегу. Його сім’я у важкому стані у лікарні. Це щастя росіян, що ми, на відміну від них, не б’ємо у відповідь по їхніх житлових будинках за щоденні обстріли наших мирних міст. Бо ми прекрасно знаємо, де живе багато наших ворогів разом з їхніми сім`ями».
Своєю чергою, міський голова Вишгорода Олексій Момот в коментарі для ТСН.ua розповів, що російська армія атакувала багатоповерхівку «Шахедом».
«Чоловік, який згинув, він вистрибнув з родиною з третього поверху», – повідомив нам Олексій Момот.
За його словами, чоловік отримав травми, які виявились несумісні з життям. При цьому міський голова уточнює, що йому не відома професія загиблого.
Водночас у повідомленні головного управління ДСНС в Київській області щодо останньої атаки росіян по Вишгороду зазначається, що загинула одна людина, постраждали 19, серед останніх – четверо дітей.
За оновленою інформацією міського голови Вишгорода, яку він надав ТСН.ua, росіяни атакували цю багатоповерхівку вперше.
За його даними, станом на першу половину 1 грудня звернулось 27 потерпілих, з них госпіталізовано 11.
«Виписано двох – дитина з дитячого відділення та один перевод в дитячу лікарню Києва», –повідомив нам Момот.