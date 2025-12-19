Сенатори США закликали Трампа передати Україні заморожені російські активи

Сенат / © Associated Press

Реклама

У листі, підписаному Джимом Рішем, Роджером Вікером, Джоном Кеннеді та Ріком Скоттом, сенатори пропонують скористатися повноваженнями, передбаченими Законом про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO), щоб передати Україні заморожені суверенні активи РФ.

Про це пише "Європейська правда"

Вони аргументують, що це сприятиме розблокуванню рішення щодо 162 млрд дол. заморожених активів у ЄС та дозволить закуповувати озброєння у США для підтримки української оборони.

Реклама

Окремо сенатори закликають доручити держсекретарю та міністру фінансів вжити заходів для конфіскації близько 5 млрд дол. російських активів у США.

Паралельно у Брюсселі тривають переговори між країнами ЄС щодо механізму використання заморожених російських коштів для фінансової підтримки України.