Орбан зробив нову скандальну заяву щодо заморожених активів РФ

Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що ідея використання заморожених російських активів «дурна» і рівносильна «вступу у війну».

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, пише The Guardian.

«Уся ця ідея дурна. Є дві країни, які воюють — це не Європейський Союз. ЦеРосія та Україна — і Європейський Союз хотів би забрати гроші однієї з воюючих сторін, а потім віддати їх іншій». Це крок уперед до війни», — наголосив угорський прем’єр.

Він підтримав прем’єра Бельгії Барт Де Вевера, який виступає проти використання заморожених російських активів для фінансування України. За словами Орбана, його колега має рацію, а тому члени ЄС «не повинні цього робити».

Окрім того, Орбан заявив, що начебто наразі немає одностайної підтримки цього питання серед лідерів країн-членів Євросоюзу, пише «УНІАН». Натомість він проти такого фінасування для України, бо це «означатиме війну».

«Я думаю, що це вбито, це глухий кут. Це кінець. Немає достатньої підтримки на високому рівні. Я просто працюю для миру. Бо я думаю, що ми повинні здійснити певні кроки в сторону миру, а не війни», — заявив Орбан.

Зауважимо, напередодні Орбан повідомив, що використання активів РФ зняли з розгляду Євроради. Втім, джерело серед європейського політикуму повідомило, що це не відповідає дійсності. За його словами, предметом обговорення все ще залишається репараційна позика.

Нагадаємо, своєю чергою, прем’єр Польщі Дональд Туск слідом за лідерами Європи зробив заяву про фінансування України. З його слів, Європа опинилася перед простим вибором — або гроші сьогодні, або кров завтра, а тому, додав він, всі європейські лідери нарешті повинні взяти на себе цю відповідальність.