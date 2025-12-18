Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу замороженных активов РФ

Виктор Орбан. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что идея использования замороженных российских активов «глупа» и равносильна «вступлению в войну».

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, пишет The Guardian.

«Вся эта идея глупа. Есть две воюющие страны — это не Европейский Союз. Это Россия и Украина и Европейский Союз хотел бы забрать деньги одной из воюющих сторон, а затем отдать их другой». Это шаг вперед к войне», — подчеркнул венгерский премьер.

Он поддержал премьера Бельгии Барт Де Вевера, выступающий против использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По словам Орбана, его коллега прав, поэтому члены ЕС «не должны этого делать».

Кроме того, Орбан заявил, что вроде бы нет единодушной поддержки этого вопроса среди лидеров стран-членов Евросоюза, пишет «УНИАН». Но он против такого финансирования для Украины, потому что это будет «означать войну».

«Я думаю, что это убито, это тупик. Это конец. Нет достаточной поддержки на высоком уровне. Я просто работаю по миру. Я думаю, что мы должны предпринять определенные шаги в сторону мира, а не войны», — заявил Орбан.

Отметим, накануне Орбан сообщил, что использование активов РФ было снято с рассмотрения Евросовета. Впрочем, источник среди европейского политикума сообщил, что это не соответствует действительности. По его словам, предметом обсуждения все еще остается репарационный заем.

Напомним, в свою очередь, премьер Польши Дональд Туск вслед за лидерами Европы сделал заявление о финансировании Украины. По его словам, Европа оказалась перед простым выбором — либо деньги сегодня, либо кровь завтра, а потому, добавил он, все европейские лидеры, наконец, должны взять на себя эту ответственность.