Что будет, если Украина не получит репарационный кредит от ЕС – Зеленский объяснил

Если Украина не получит репарационное финансирование за счет замороженных российских активов в Европейском Союзе, Россия откажется от каких-либо дипломатических путей завершения войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ответ на вопрос журналистов.

По словам главы государства, отсутствие такой финансовой поддержки сделает Украину более слабой и уязвимой, чем воспользуется Кремль.

"Он понимает, что мы будем более слабыми и уязвимыми. И это абсолютно понятно, что он точно не захочет дипломатического трека. Точно не захочет какой-либо дипломатии, какого-либо диалога", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что репарационный кредит за счет замороженных активов РФ является критически важным элементом сдерживания агрессора, потому что без него российский лидер будет воспринимать ситуацию как возможность продолжать войну.

Что будут все остальные делать? – добавил глава государства, комментируя возможные последствия такого сценария.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что европейские лидеры должны принять решение о долгосрочном финансировании Украины уже сегодня, 18 декабря, на решающем саммите Европейского совета в Брюсселе.

Напомним, германский канцлер Фридрих Мерц назвал решающие действия ЕС для окончания войны в Украине это использование замороженных российских государственных активов. По его словам, речь идет о сумме до 90 миллиардов евро, способной обеспечить стабильное финансирование украинской армии на длительный период.

Между тем , Китай жестко отреагировал на идею ЕС относительно российских активов. В Пекине подчеркивают, что подобные шаги могут осложнить международную ситуацию. КНР подчеркивает, что последовательно придерживается позиции непринятия односторонних санкций, введенных без решения Совета Безопасности ООН.