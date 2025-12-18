Що буде, якщо Україна не отримає репараційний кредит від ЄС – Зеленський пояснив

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Якщо Україна не отримає репараційного фінансування за рахунок заморожених російських активів у Європейському Союзі, Росія відмовиться від будь-яких дипломатичних шляхів завершення війни.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповідь на питання журналістів.

За словами глави держави, відсутність такої фінансової підтримки зробить Україну слабшою та більш уразливою, чим скористається Кремль.

“Він розуміє, що ми будемо більш слабкими і більш вразливими. І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку. Точно не захоче будь-якої дипломатії, будь-якого діалогу”, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ є критично важливим елементом стримування агресора, адже без нього російський лідер сприйматиме ситуацію як можливість продовжувати війну.

“Що будуть усі інші робити?” — додав глава держави, коментуючи можливі наслідки такого сценарію.

Раніше президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські лідери мають ухвалити рішення щодо довгострокового фінансування України вже сьогодні, 18 грудня, на вирішальному саміті Європейської ради в Брюсселі.

Нагадаємо, німецький канцлер Фрідріх Мерц назвав вирішальні дії ЄС для закінчення війни в Україні це використання заморожених російських державних активів. За його словами, йдеться про суму до 90 мільярдів євро, яка здатна забезпечити стабільне фінансування української армії на тривалий період.

Тим часом Китай жорстко відреагував на ідею ЄС щодо російських активів. У Пекіні наголошують, що такі кроки можуть ускладнити міжнародну ситуацію. КНР наголошує, мовляв, послідовно дотримується позиції неприйняття односторонніх санкцій, запроваджених без рішення Ради Безпеки ООН.