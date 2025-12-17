Китай / © Associated Press

Китай виступив проти конфіскації заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це заявив представник МЗС Китаю Го Цзякунь, коментуючи повідомлення про можливі плани Європейського Союзу, передає Global Times.

За його словами, КНР послідовно дотримується позиції неприйняття односторонніх санкцій, запроваджених без рішення Ради Безпеки ООН. У Пекіні наголошують, що такі кроки можуть ускладнити міжнародну ситуацію.

“Усі сторони мають створювати позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів і політичного врегулювання української кризи, а не діяти навпаки”, — зазначив Го Цзякунь.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські лідери мають ухвалити рішення щодо довгострокового фінансування України вже цього тижня на вирішальному саміті Європейської ради в Брюсселі.

Раніше польський прем’єр Туск заявляв, що домовленість, яка дозволить використовувати заморожені російські активи для відбудови України, “дуже далека”. Він висловлював думку, що рішення про виділення цих коштів Україні не буде ухвалено на саміті в Брюсселі 18 грудня, де має бути досягнута угода про фінансування України на наступні два роки.