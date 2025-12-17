ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

Тарас Тополя вперше після розлучення з Оленою Тополею з'явився на публіці з їхніми синами

Артист разом із дітьми відвідав прем'єрний показ фільму "Аватар: Вогонь і попіл".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тарас Тополя з синами / Фото: Анастасія Телікова

Тарас Тополя з синами / Фото: Анастасія Телікова

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя після розлучення з дружиною, співачкою Оленою Тополею, вперше з'явився на публіці з синами.

Так, днями в одному з київських кінотеатрів відбувся прем'єрний показ третьої частини фентезі "Аватар: Вогонь і попіл" від канадійського режисера Джеймса Кемерона. На подію завітало чимало українських зірок. Одним із останніх на "червоному хіднику" з'явився артист Тарас Тополя. Виконавець прибув не сам, а компанію йому склали сини Роман і Марк.

Тарас Тополя з синами / Фото: Анастасія Телікова

Тарас Тополя з синами / Фото: Анастасія Телікова

Артист відмовився спілкуватися з журналістами ТСН.ua, але активно позував фотографам. Хлопчики помітно підросли і перебували в чудовому настрої, як, до речі, і їх зірковий батько, який охоче робив селфі з прихильниками, які його впізнавали.

Тарас Тополя з синами / Фото:  Анастасія Телікова

Тарас Тополя з синами / Фото:  Анастасія Телікова

Зазначимо, "Аватар: Вогонь і попіл" – третя частина франзиша Джеймса Кемерона "Аватар". У стрічці йтиметься про нову загрозу для Пандори. Джейк Саллі та його родина об'єднаються, аби разом подолати негаразди. 18 грудня фільм стартує в українському прокаті.

Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie