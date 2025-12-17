- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
Тарас Тополя вперше після розлучення з Оленою Тополею з'явився на публіці з їхніми синами
Артист разом із дітьми відвідав прем'єрний показ фільму "Аватар: Вогонь і попіл".
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя після розлучення з дружиною, співачкою Оленою Тополею, вперше з'явився на публіці з синами.
Так, днями в одному з київських кінотеатрів відбувся прем'єрний показ третьої частини фентезі "Аватар: Вогонь і попіл" від канадійського режисера Джеймса Кемерона. На подію завітало чимало українських зірок. Одним із останніх на "червоному хіднику" з'явився артист Тарас Тополя. Виконавець прибув не сам, а компанію йому склали сини Роман і Марк.
Артист відмовився спілкуватися з журналістами ТСН.ua, але активно позував фотографам. Хлопчики помітно підросли і перебували в чудовому настрої, як, до речі, і їх зірковий батько, який охоче робив селфі з прихильниками, які його впізнавали.
Зазначимо, "Аватар: Вогонь і попіл" – третя частина франзиша Джеймса Кемерона "Аватар". У стрічці йтиметься про нову загрозу для Пандори. Джейк Саллі та його родина об'єднаються, аби разом подолати негаразди. 18 грудня фільм стартує в українському прокаті.