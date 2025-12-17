Тарас Цимбалюк відсвяткував 36-річчя в компанії колишньої коханої, з якою його підозрюють в романі

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк 16 грудня відсвяткував день народження. Артистові виповнилось 36 років.

День народження зірка провів у колі близьких. Зокрема, на святкуванні були присутні Наталка Денисенко, Богдан Осадчук, Олексій Комаровський, Вікторія Маремуха. Ба більше, там засвітилась і колишня обраниця Цимбалюка – бізнесвумен та дизайнерка Світлана Готочкіна.

Щоправда, про присутність екскоханої актора на святкуванні його 36-річчя стало відомо випадково. Річ у тім, що Готочкіна взагалі нічого не публікувала з вечірки. Вона лиш натякала, що мала на 16 грудня плани, тому взяла вихідний та поїхала святкувати за місто. Окрім того, ніхто з гостей Тараса Цимбалюка теж не публікував фото зі Світланою. Лише на одному моменті засвітилась Готочкіна – у відображенні у плитці. Користувачі упізнали її за лінією росту волосся та обрисом чола.

День народження Тараса Цимбалюка / © instagram.com/vicky_mare

До речі, у Мережі підозрюють, що Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна перебувають в романтичних стосунках. Ані актор, ані бізнесвумен це не підтверджують. А нещодавно ж Готочкіна з гумором звернулась до артиста і пояснила, які між ними стосунки.