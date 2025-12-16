ТСН у соціальних мережах

226
MELOVIN різко відповів продюсерці нацвідбору Джамалі після її образ на нього: "Токсично й зверхньо"

Співак відповів на нещодавню критику його рішення щодо відмови від нацвідбору на "Євробачення-2026".

MELOVIN і Джамала

Український співак MELOVIN публічно відреагував на слова Джамали, яка нещодавно висловила непорозуміння через його рішення відмовитися від участі у нацвідборі на «Євробачення-2026».

Джамала, яка цього року стала продюсеркою нацвідбору на «Євробачення-2026», раніше говорила, що ображена на MELOVIN. За її словами, співак подав заявку, пройшов до лонгліста, однак згодом відмовився від участі, пояснивши це бажанням поступитися місцем молодшим артистам. Водночас сама Джамала озвучила іншу версію подій.

Співачка раніше розповідала, що особисто телефонувала MELOVIN, але той відмовився від участі, аргументувавши рішення запланованим концертом. Продюсерка зізналася, що сприйняла таку відповідь як безвідповідальну й написала йому, що «образилася».

Саме цей фрагмент MELOVIN опублікував у своєму фотоблогу, після чого публічно висловив свою позицію і заявив про своє обурення від тону, у якому продюсерка конкурсу прокоментувала ситуацію. У сториз в Instagram співак не приховував роздратування та різко відреагував на формулювання Джамали.

«“Концерт чи щось там ла-ла-ла”. Джамало, це супер токсично та зверхньо. Я перестаю розуміти тебе», — написав артист.

Джамала про MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Окрім цього, MELOVIN вирішив ще більше пояснити своє рішення та звернувся до підписників із особистим меседжем. Співак наголосив, що відмова — це не прояв слабкості, а усвідомлений вибір, особливо коли йдеться про психоемоційний стан.

«Я бажаю кожному з вас ніколи не боятись сказати “ні”, якщо ви в чомусь передумали. Якщо зрозуміли, що не в тому психоемоційному стані. Не соромно сказати “ні”. “Євробачення” — це не щось, від чого залежить твоє життя», — підкреслив MELOVIN.

Сториз Melovin / © instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, нещодавно продюсер співачки Олі Полякової несподівано звинуватив Джамалу у брехні. Попри порушення правил Поляковою на нацвідборі, Михайло Ясинський у грубій формі почав відстоювати її права.

