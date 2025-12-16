Народну артистку України прооперували на тлі серйозного діагнозу: Ольга Сумська розкрила деталі

Тамара Яценко

Народній артистці України Тамарі Яценко зробили складну операцію із заміни кульшового суглоба.

Про стан колеги повідомила Ольга Сумська. Акторка опублікувала емоційний допис у Facebook, у якому пояснила, що без хірургічного втручання її колега більше не могла б нормально рухатися й продовжувати професійну діяльність. За словами Сумської, операція була життєво необхідною.

Акторка також наголосила, що сума за лікування виявилася доволі великою. Імпланти та всі необхідні комплектуючі коштували понад 127 тисяч гривень. Ще понад 74 тисячі пішли на медичні послуги — аналізи, анестезію, обстеження та перебування в лікарні. Загалом сума лікування перевищила 200 тисяч гривень.

Тамара Яценко і Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Ольга Сумська зазначила, що такі витрати є надто великими для однієї людини, тому вона вирішила публічно звернутися до небайдужих українців із проханням підтримати Тамару Яценко фінансово. Реквізити зірка лишила на сторінці у Facebook. У своєму зверненні Ольга наголосила, що Яценко — не просто відома артистка, а людина, яка десятиліттями дарувала глядачам радість, сміх і щирі емоції зі сцени.

Водночас акторка пояснила, що скористатися безкоштовною програмою лікування Тамара Яценко не змогла, «бо в пріоритеті зараз військові».