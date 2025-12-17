Трамп запровадив нові обмеження на в’їзд до США для громадян кількох країн

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав нову прокламацію, яка розширює обмеження на в’їзд до США для громадян ще кількох держав.

Цей документ опублікований на офіційному сайті Білого дому.

За новими правилами, повні обмеження на в’їзд стосуються громадян Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії. У такий спосіб вони доповнили вже чинний список держав, громадянам яких заборонено в’їзд до США з міркувань національної безпеки.

Також під повні обмеження потрапили особи, які мають проїзні документи, видані Палестинською адміністрацією.

У документі наголошується, що Сполучені Штати повинні “проявляти надзвичайну пильність у процесі видачі віз та імміграційних рішень”, аби не допустити в’їзду іноземців, які можуть становити загрозу для американців або національних інтересів США.

Це рішення є частиною ширшої політики адміністрації США щодо посилення контролю над імміграцією та перевірками на кордоні.

