Вибух на Сонці: коли буде сильна магнітна буря
На Сонці виникли сильні спалахи, які супроводжувалися швидкими корональними викидами маси. Вони летять у бік Землі.
Нові дані космічних лабораторій свідчать про те, що на Сонці відбувся спалах, шлейф від якого досягне Землі вже найближчим часом. Це викличе магнітну бурю.
Про це свідчать дані meteoagent.
Геомагнітний шторм розпочнеться ввечері, 17 грудня, та триватиме з піковими навантаженнями впродовж наступних 48 годин.
Очікується, що геомагнітний індекс коливатиметься в межах середніх значень. Такі умови зазвичай не становлять серйозної загрози для інфраструктури. Водночас вони можуть бути відчутними для чутливих груп населення.
Уже після 18 грудня очікується зниження швидкості сонячного вітру.
Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
Що робити:
Дотримуйтесь режиму сну та харчування
Уникайте жирної, гострої їжі, алкоголю та надмірної кількості кави
Пийте більше води або трав’яних чаїв
Гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте прямих сонячних променів
Помірні фізичні навантаження допоможуть зняти напругу
Зменшіть стрес та уникайте конфліктів
Тримайте під рукою ліки, якщо маєте хронічні захворювання
Контрастний душ вранці і тепла ванна ввечері поліпшать самопочуття