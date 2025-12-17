Вибух на Сонці: коли буде сильна магнітна буря

Землю накриє магнітна буря / © ТСН.ua

Реклама

Нові дані космічних лабораторій свідчать про те, що на Сонці відбувся спалах, шлейф від якого досягне Землі вже найближчим часом. Це викличе магнітну бурю.

Про це свідчать дані meteoagent.

Геомагнітний шторм розпочнеться ввечері, 17 грудня, та триватиме з піковими навантаженнями впродовж наступних 48 годин.

Реклама

Очікується, що геомагнітний індекс коливатиметься в межах середніх значень. Такі умови зазвичай не становлять серйозної загрози для інфраструктури. Водночас вони можуть бути відчутними для чутливих груп населення.

Уже після 18 грудня очікується зниження швидкості сонячного вітру.

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Що робити: